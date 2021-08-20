جندية تطعم زملاءها حلوى بالقنب أثناء تدريب بالذخيرة في واقعة غريبة وخطيرة

أصدر القضاء العسكري الكندي حكمه في واقعة غريبة حدثت في مركز تدريب قتالي بقاعدة تابعة للقوات الكندية في كايجتاون في مقاطعة نيو برونزويك.

وتعود الواقعة إلى عام 2018 حين أطعمت الجندية تشيلسي كوغسويل زملاءها بعض الكعك المُطعّم بالقنب أثناء تدريب بالذخيرة الحية، ما أسفر عن شعورهم بالسكر والارتباك أثناء التعامل مع الأسلحة.

وقال الجنود في شهاداتهم إنهم شعروا بـ"شرود" و"عدم تماسك" و"كسل" بعد تناول الكعك، ما اعتبرته المحكمة إضافة للمزيد من الخطر على وضع خطير، بحسب موقع بي بي سي.

وأدينت الجندية بإعطاء "شيء ضار" لثمانية جنود، بالإضافة إلى التصرف على نحو مشين، حيث تواجه حكما بالسجن لمدة 5 سنوات.

وفي الربيع الماضي، أكد مسؤول عسكري أن هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها جندي كندي محاكمة عسكرية بتهمة "إعطاء القنب لزملائه دون موافقتهم".

وحدثت الواقعة قبل ثلاثة أشهر من تقنين استخدام القنب في أنحاء كندا.

ولدى استجوابها، ذكرت كوغسويل أن استخدام القنب شائع بين الجنود.



