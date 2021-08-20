أزمة بسبب سؤال من أحمد حلمي لابنته لي لي

نشبت أزمة بين الفنان المصري، أحمد حلمي، وابنته لي لي، بسبب سؤال وجهه لها.

وكان حلمي من بين المشاركين في جلسة أسئلة وأجوبة عقدتها ابنته عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، وكان سؤاله لها هو عن "أكثر سؤال دائما ما يوجهه لها".

وأجابت لي لي أحمد حلمي بأنها تكره سؤاله الدائم لها بشأن موعد عودتها إلى المنزل، فما كان من والدها إلا أن رد على إجابتها مازحا بأنه يعدها أنه لن يكرر هذا السؤال عليها وذلك لأنها لن تخرج من المنزل أبدا.

وشارك أحمد حلمي رد على إجابة ابنته له عبر منشور على خاصية "الستوريز" على حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" للصور والفيديوهات.

يشار إلى أن لي لي أحمد حلمي صرحت في شهر مارس/ آذار الماضي أن والدها قلق من موهبتها في الرسم والتلوين لخوفه من أن تشغلها عن دراستها، لكنها أكدت أنها تمارس هذه الموهبة يوما واحدا فقط في الأسبوع، بينما الستة أيام الباقية تخصصها للدراسة.

وتابعت موضحة أنها تمضي نحو ساعتين مع الأطفال داخل ورشة العمل الخاصة بها لكي تفهم ما يحبونه ويفضلونه.

وأفصحت لي لي أحمد حلمي أنها اكتشفت موهبتها في الرسم عندما كانت في السادسة من عمرها، وأن والدها يشجعها دائما على بذل المزيد من الجهود كلما أنجزت عملا فنيا.

من ناحية أخرى، تحل الفنانة، منى زكي، والدة لي لي أحمد حلمي ضيفة يوم الاثنين المقبل في برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع على فضائية "دي إم سي" الفضائية المصرية.

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وأذاعت الفصائية برومو الحلقة، والتي تكشف فيها أن تربية الأولاد أصعب بكثير من تربية البنات، وعن كواليس تعارفها مع زوجها الفنان أحمد حلمي، وتفاصيل وقوفها أمام الفنان الراحل، أحمد زكي.