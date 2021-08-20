"الجزرة" حيلة غريبة لمساعدة صغار البط على قطع طريق مزدحم... فيديو

ويظهر في الفيديو الذي نشره تلفزيون الصين على "تويتر" رجل يقطع شارعا مزحما تجري خلفه مجموعة كبيرة من صغار البط بشكل غريب.
"أسرعوا، إشارة مرور المشاة ستصبح حمراء!" مؤخرا، انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لرجل مسن ومجموعة من صغار البط يعبرون الطريق في مدينة تشنتشو الصينية، حيث يظهر الفيديو أن صغار البط كانوا يصطفون بانضباط كبير، والجميع ينتظر مرور جميع البط بسلام. pic.twitter.com/0E95sG17oo— CGTN Arabic (@cgtnarabic) August 17, 2021
وعند التدقيق في الفيديو يظهر أن الرجل قد استعان بحيلة "الجزرة والحصان"، أي تعليق جزرة متدلية أمام الحصان لحثه على السير، حيث استوحى منها الرجل فكرة ربط مجموعة بط في صندوق معلق خلف دراجته النارية.
ويظهر في الفيديو أن صغار البط قد تبعت صندوق الفراخ المعلقة خلف الدراجة بسرعة حيث قطعت المجموعة الكبيرة الطريق بسرعة.
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