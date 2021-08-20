"الجزرة" حيلة غريبة لمساعدة صغار البط على قطع طريق مزدحم... فيديو

"أسرعوا، إشارة مرور المشاة ستصبح حمراء!" مؤخرا، انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لرجل مسن ومجموعة من صغار البط يعبرون الطريق في مدينة تشنتشو الصينية، حيث يظهر الفيديو أن صغار البط كانوا يصطفون بانضباط كبير، والجميع ينتظر مرور جميع البط بسلام. pic.twitter.com/0E95sG17oo