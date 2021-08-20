إطلاق عطر باسم "تشيبوراشكا" بمناسبة ميلاد الشخصية الكرتونية الروسية

تم الإعلان عن عطر جديد يحمل اسم الشخصية الكرتونية الروسية الأكثر شهرة "تشيبوراشكا" بمناسبة الذكرى الـ55 لتأسيس هذا الفيلم الكرتوني.

يحتوي العطر على مزيج من روائح الحمضيات والفواكه، بزجاجة سعة 30 ملم وبسعر 1950 روبل حوالي "26 دولار" في مركز الرسوم المتحركة في موسكو

وسيتم تقديم العطر رسميا للزائرين في مركز الرسوم المتحركة في منطقة "فدنخا" في موسكو.

ويجتمع المئات عادة من محبي "تشيبوراشكا" في حديقة غوركي وسط موسكو، للاحتفال بعيد ميلاد شخصيتهم المفضلة "تشيبوراشكا"، هذه الشخصية الكرتونية التي رافقت الاجيال المتعاقبة بذكريات السعادة والطفولة والمحبة والابتسامة.

بدأ تاريخ تشيبوراشكا في عام 1966، ثم كان كاتب الأطفال إدوارد أوسبينسكي لأول مرة اخترع بطله.