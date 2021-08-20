سوزان نجم الدين تنسحب من أحد البرامج وتطلب: "شيل هذه السخيفة من هنا"... فيديو

لم تتمالك الفنانة السورية، سوزان نجم الدين، دموعها وانسحبت من مقابلة تلفزيونية.

وأذاعت قناة "إل بي سي" اللبنانية برومو لقاء سوزان نجم الدين مع برنامج "المواجهة"، الذي سيعرض على شاشتها غدا السبت، والذي يبين انفعال الممثلة في الكثير من اللحظات وبكاءها، حتى تظهر في نهاية البرومو وهي تعتذر عن عدم استكمال اللقاء.

وتظهر سوزان نجم الدين في إحدى لقطات برومو الحلقة وهي تبكي وتقول إنها أقسمت على أن لا تبكي لكنها لم تتمكن من الالتزام بهذا، بينما تظهر في لقطة أخرى وهي تبدي غضبها بعد عرض صورة لإحدى السيدات أمامها، وكان رد فعلها هو أنها طلبت من معدي البرنامج إزالة الصورة قائلة: "أرجوك أزح هذه السخيفة من هنا".

كما يبين البرومو سوزان نجم الدين وهي ترفض الإجابة عن أحد الأسئلة، وقالت مقدم البرنامج إنها مستعدة للإجابة عليه خارج التصوير وليس على الهواء.

وينتهي برومو لقاء برنامج "المواجهة" مع سوزان نجم الدين بانسحابها، دون تحديد السؤال الذي دفعها لذلك.

من ناحية أخرى، انتهت سوزان نجم الدين من تصوير أحدث أعمالها الفنية، وهو فيلم "تماسيح النيل"، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، ومن تأليف لؤي السيد ومن إخراج سامح عبد العزيز، ويشارك في بطولته خالد الصاوي وبيومي فؤاد ومحمد ثروت.