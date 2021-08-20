دانيال كريغ يقرر التخلص من كل أمواله قبل وفاته بدلا من منحها لأبنائه... "التوريث مقيت"

كشف النجم البريطاني وبطل أفلام "جيمس بوند"، دانيال كريغ، أنه ليس لديه أي خطط لترك ميراثا لأطفاله، وذلك لأنه يجد هذه الممارسة "مقيتة".

وقال في تصريحات لمجلة "كانديس" البريطانية: "لا أريد أن أترك مبالغ كبيرة للجيل القادم، أعتقد أن الميراث هو أمر مقيت للغاية"، بحسب موقع "بيج 6".

وأضاف: "إن فلسفتي في الحياة هي التخلص من المال أو التخلي عنه لأعمال خيرية قبل أن تموت".

ثم أردف الممثل البالغ من العمر 53 عاما للمجلة البريطانية: "أليس هناك قول مأثور قديم مفاده أنك إذا مت رجلا ثريا فقد فشلت؟".

وضرب دانيال كريغ مثالا برجل الصناعة الأمريكي، أندرو كارنيغي، وتبرعه بمليارات الدولارات قبل وفاته في عام 1919، وعلق على ذلك قائلا "ذلك يُظهر مدى ثرائه، لأنني أراهن أنه احتفظ ببعض من المال لنفسه أيضا".

ويشارك دانيال كريغ الذي تبلغ ثروته الصافية 160 مليون دولار، ابنته إيلا البالغة من العمر 29 عاما من زوجته السابقة، فيونا لودون، التي تزوجها من عام 1992 إلى 1994.

007 Actor Daniel Craig says he won’t leave his $160 million fortune to his kids.. he’d rather give it away because “Inheritance is distasteful” pic.twitter.com/uCBUvQK53O — Saycheese TV 👄🧀 (@SaycheeseDGTL) August 19, 2021

وكريغ متزوج حاليا من الممثلة البريطانية، راتشيل وايز (51 عاما) في عام 2011، وأنجبا ابنة في عام 2018.

ولدى راتشيل وايز ابنا يبلغ من العمر 15 عاما، من زواجها السابق بالمخرج دارين أرونوفسكي.

وجمع دانيال كريغ جزءا كبيرا من ثروته من تجسيده دور العميل السري البريطاني "جيمس بوند" في الأفلام التي تحمل اسمه، وينتظر العرض الأول لأحدث أفلام الشخصية السينمائية الشهيرة بعنوان "No Time to Die" في 28 سبتمبر/ أيلول المقبل، بعد أن تأجل عرضه في دور العرض السينمائية أكثر من مرة بسبب ظروف فيروس "كورونا" المستجد.

The World Premiere for #NoTimeToDie will take place on Tuesday 28 September 2021 at London’s @RoyalAlbertHall. Producers Michael G. Wilson, Barbara Broccoli and director Cary Joji Fukunaga will join Daniel Craig on the red carpet. pic.twitter.com/EhlCPira6f — James Bond (@007) August 20, 2021

وتردد أن كريغ نال أجرا بلغ 25 مليون دولار مقابل قيامه ببطوله الفيلم، الذي يشهد على آخر تجسيد منه لشخصية "جيمس بوند"، بعد أن قدمه في 5 أفلام متتالية، بدية من عام 2006.