منة عرفة تعلن تعرضها للاحتيال واقتراب موعد "يغير مجرى حياتها"... فيديو

أكدت الفنانة المصرية، منّة عرفة، في بث مباشر أجرته على صفحتها في "إنستغرام"، إنها تعرضت لعلمية سرقة وأكدت أنها ستتخذ خطوات قانونية جادة في هذا المجال.

وبحسب الفيديو الذي شاركته عرفة على صفحتها الشخصية، نوهت عرفة إلى قيام إدارة أعمالها والشركة التي كانت تدير حسابها الرسمي على "فيسبوك"، بسرقتها.

وقالت عرفة خلال البث المباشر "تمت سرقة الصفحة الرسمية ليا على فيسبوك"، مشيرة إلى أن هذا الفيديو هو مجرد فيديو توضيحي مختصر لتعرف متابعيها على تفاصيل الحادثة.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Menna Arafa - منة عرفة (@mennarafaofficial)

ووعدت عرفة متابعيها بأنها ستكشف عن تفاصيل المشكلة خلال الأيام القادمة وأنه "بالفعل تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد هؤلاء الاشخاص".

وطالبت عرفة من محبيها ومتابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي بدعم صفحتها الرسمية الجديدة على "فيسبوك".

وشاركت عرفة على صفحتها الجديدة عدة منشورات، لكن أهما كان منشور جديد شاركته قبل ساعات تعلن فيه اقترب الموعد الجميل الذي سيغير مجرى حياتها.

ونشرت عرفة صورة مع خطيبها الفنان الصاعد محمود مهدي، وعلقت على الصورة "قريب اوي هنعلن عن معاد الفرح كم واحد مستني".