واتسآب يطرح خيارا أكثر مرونه قبل إخفاء الرسائل

وسيضيف "واتسآب" إمكانية حذف الرسائل بعد مرور 90 يوما، وهو ما يمنح المرسل المزيد من المرونة قبل اتخاذ قرار التخلص من رسالته.
وفي شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قدم "واتسآب" رسائل تختفي بعد 7 أيام، ثم قبل شهرين، أضاف اخيار رسائل "العرض مرة واحدة"، والتي تختفي إلى الأبد بعد مشاهدتها مرة واحدة، كما يوضح اسمها.
وبحسب ما أورده موقع "وابيتاإنفو"، فإن مستخدمي سيظهر أمامهم في النهاية قائمة للاختيار ما بين وقف حذف الرسائل تماما، أو إخفائها بعد 24 ساعة أو 7 أيام أو 90 يوما.
#WhatsApp is working on disappearing messages after 90 days.— Ankush Vishwakarma (@ankushtechy) August 19, 2021
Source : https://t.co/6PZnIl67P3 pic.twitter.com/yBX65KBOgg
ويتوافر خيار حذف الرسائل بعد مرور 90 يوما في الإصدار التجريبي لتطبيق "واتسآب" على هواتف "أندرويد" رقم 2.21.9.6.
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