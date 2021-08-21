فتاة صغيرة تعبث مثل سمك الراي اللاسع... صور

تصطحب ويندي أرمسترونج البالغة من العمر 41 عامًا من كمبريا بالمملكة المتحدة، مع زوجها مايك، بناتهما بانتظام إلى حوض السمك المحلي، حسب صحيفة المترو.

كانت أورورا البالغة من العمر عامين وديزي البالغة من العمر ستة أشهر تراقبان السكان المحليين بفرح، على الرغم من صعوبة الحكم من خلال مظهر الطفل. نادرًا ما تبتسم ديزي وتحافظ دائمًا على تعبير جاد، كما لو أنها لا تزال تحاول معرفة مكانها.

Mum's snap of daughter hilariously photobombed by stingray with same expression https://t.co/SFLULyCZlF pic.twitter.com/yyoyowxK7j — The Mirror (@DailyMirror) August 18, 2021

قررت ويندي التوقف عند حوض أسماك الراي اللاسع عندما لاحظت أن أحد الأسماك كان مهتمًا جدًا بعائلة أرميستينغ. ثم لاحظت الأم التعبير على وجه ابنتها الصغيرة ولم تستطع إلا أن تضحك. بدت ديزي العابسة مثل أخت سمك الراي اللاسع، وكانا معًا زوجًا لا يُنسى.