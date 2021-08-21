"فيسبوك" و"إنستغرام" يتخذان إجراءات أمنية داخل أفغانستان

اتخذ موقعا "فيسبوك" و"إنستغرام" الأمريكيين للتواصل الاجتماعي إجراءات أمنية لمستخدميهما في أفغانستان، بعد سيطرة حركة "طالبان" عليها.

وأخفى "فيسبوك" قوائم "الأصدقاء" التابعة للحسابات في أفغانستان، بغرض حمايتهم من الاستهداف من جانب حركة طالبان.

كما أضاف "فيسبوك" أداة لإغلاق الحسابات سريعا، والتي تمكن الأشخاص في أفغانستان الآن من الوصول إليها بنقرة واحدة.

4/ We’ve launched a one-click tool for people in Afghanistan to quickly lock down their account. When their profile is locked, people who aren’t their friends can’t download or share their profile photo or see posts on their timeline. pic.twitter.com/pUANh5uBgn — Nathaniel Gleicher (@ngleicher) August 19, 2021

وأوضح رئيس السياسية الأمنية في "فيسبوك"، ناثانيال غليشر، عبر حسابه على موقع "تويتر" أنه "عندما يتم قفل ملفهم الشخصي، لا يمكن للأشخاص الذين ليسوا أصدقاء لهم تنزيل صورة ملفهم الشخصي أو مشاركتها أو مشاهدة المشاركات على مخططهم الزمني".

وتابع غليشر أن "فيسبوك" أجرى تلك التغييرات بناء على تعليقات من النشطاء والصحفيين وجماعات المجتمع المدني.

2/ Over the past week, our teams have been working around the clock to do everything we can to help keep people safe. While we have to be careful to avoid tipping off bad actors, here are a few security measures we’ve rolled out for people in country to protect their accounts. — Nathaniel Gleicher (@ngleicher) August 19, 2021

كما لفت ناثانيال غليشر إلى أن شركة "فيسبوك" أضافت تنبيهات تظهر داخل أفغانستان، وتتضمن خطوات لحماية الحسابات على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" المملوك لـ"فيسبوك"، كما أنه حث الأشخاص الذين لديهم أصدقاء وعائلة في أفغانستان على تشديد إعدادات الرؤية الخاصة بهم.

وتابع غليشر مشيرا إلى أنه قام بتعيين مركز عمليات خاص "للرد على التهديدات الجديدة فور ظهورها"، وأكد أن "شركة فيسبوك تراقب الوضع عن كثب هناك، وستتخذ خطوات للمساعدة في حماية الأشخاص في الوقت الفعلي".

وسيطرت حركة طالبان على العاصمة الأفغانية كابل، ومناطق واسعة من أفغانستان، فضلا عن معظم المعابر مع الدول المجاورة، جاء ذلك متزامنا مع خروج قوات الولايات المتحدة وحلف الناتو من هذا البلد، والذي بدأ، مطلع أيار/ مايو الماضي؛ ومن المقرر انتهاءه بحلول الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر القادم.

فيما قال مسؤول في حركة طالبان (المحظورة في روسيا)، يوم الأحد الماضي، إن الجماعة ستعلن قريبا إمارة أفغانستان الإسلامية. وأكدت وكالة "أسوشيتيد برس"، أن المسؤول في حركة طالبان قال إن "الجماعة ستعلن قريبا إمارة أفغانستان الإسلامية من القصر الرئاسي في العاصمة كابل"، مؤكدة أن "المسؤول تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالإدلاء لوسائل الإعلام".