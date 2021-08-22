سر انسحاب سوزان نجم الدين من لقاء تلفزيوني... رفضت سؤالا عن أصالة نصري... فيديو

انسحبت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، من مقابلة تلفزيونية أجريت معها، طالبة حذف سؤال عن مواطنتها الفنانة، أصالة نصري.

خرجت نجم الدين من المقابلة التي أجراها معها الإعلامي اللبناني رودولف هلال، ببرنامجه "المواجهة"، المذاع على فضائية "صوت بيروت إنترناشونال" اللبنانية، دون أن تستكملها، بعد أن واجهها بسؤال إن كانت تؤيد أو تعارض "قتل الرئيس السوري بشار الأسد، لشعبه"، خاصة وأنها من مؤيديه.

كما رفضت سوزان نجم الدين الإجابة في نفس المقابلة عن سؤال إن كانت تؤيد أو تعارض أن "أصالة نصري خائنة لبلدها سوريا"، وطلبت حذف السؤال، ليرضخ البرنامج لطلبها.

من ناحيته، علق مقدم برنامج "المواجهة"، رودولف هلال، على انسحاب سوزان نجم الدين من الحلقة قائلا عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "كل الاحترام والحب لضيفتي الليلة سوزان_نجم_الدين احترم قرارها وموقفها بمغادرة الحلقة".

​وأجابت سوزان نجم الدين في حلقة أمس من برنامج "المواجهة" أنها ترفض المساكنة وكذلك المثلية الجنسية، لكنها شددت على أنها لا تتدخل في حياة الآخرين.

من ناحية أخرى، انتهت سوزان نجم الدين من تصوير أحدث أعمالها الفنية، وهو فيلم "تماسيح النيل"، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، ومن تأليف لؤي السيد ومن إخراج سامح عبد العزيز، ويشارك في بطولته خالد الصاوي وبيومي فؤاد ومحمد ثروت.