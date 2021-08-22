كيف تستعد الصين لمواجهة التغيرات المناخية؟... فيديو

حذرت صحيفة صينية من أن الصين يمكن أن تواجه مأساة بسبب الآثار السلبية للتغيرات المناخية التي يشهدها العالم، بصورة جعلت العديد من المناطق تتعرض لفيضانات عارمة أو أمطار غزيرة بمعدلات غير مسبوقة.

ولفتت الصحيفة إلى أن مدينة تشنغتشو تعرضت لأمطار غزيرة ، في يوليو/ تموز الماضي، مشيرة إلى أن حجم مياه الأمطار التي غمرت المدينة خلال 3 أيام فقط يكافئ حصيلة مياه الأمطار التي كانت تشهدها نفس المدينة خلال عام.

ونوهت الصحيفة إلى أن هناك الكثير من التساؤلات حول طريقة تعامل الصين مع الآثار السلبية الناتجة عن التغيرات المناخية في المستقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصين تعمل على الحد من تأثير التغيرات المناخية باتخاذ مسارين، أحدهما محاولة الحد من الانبعاثات الحرارية الناتجة عن القطاعات الصناعية العملاقة، بالتوازي مع التوسع في زراعة الغابات الشجرية.

In July 2021, the city of Zhengzhou received a year’s worth of rainfall in just three days. But the tragedy has also left many asking what China will do to tackle climate change? pic.twitter.com/HBNPxBidly — South China Morning Post (@SCMPNews) August 22, 2021

كما تتوسع الصين في استخدام مصادر الطاقة النظيفة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، إضافة إلى التوسع في استخدام المركبات التي تعمل بالطاقة الكهربائية مثل السيارات الكهربائية.