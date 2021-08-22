كيف تستعد الصين لمواجهة التغيرات المناخية؟... فيديو

ونوهت الصحيفة إلى أن هناك الكثير من التساؤلات حول طريقة تعامل الصين مع الآثار السلبية الناتجة عن التغيرات المناخية في المستقبل.
وأشارت الصحيفة إلى أن الصين تعمل على الحد من تأثير التغيرات المناخية باتخاذ مسارين، أحدهما محاولة الحد من الانبعاثات الحرارية الناتجة عن القطاعات الصناعية العملاقة، بالتوازي مع التوسع في زراعة الغابات الشجرية.
In July 2021, the city of Zhengzhou received a year’s worth of rainfall in just three days. But the tragedy has also left many asking what China will do to tackle climate change? pic.twitter.com/HBNPxBidly— South China Morning Post (@SCMPNews) August 22, 2021
كما تتوسع الصين في استخدام مصادر الطاقة النظيفة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، إضافة إلى التوسع في استخدام المركبات التي تعمل بالطاقة الكهربائية مثل السيارات الكهربائية.
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