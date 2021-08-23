منى زكي مصدومة من زوجها أحمد حلمي وتوجه له "رسالة تهديد"

وجهت الفنانة المصرية منى زكي، "رسالة تهديد" إلى زوجها الفنان أحمد حلمي، بعد نشره فيديو صوره لها ترويجا لظهورها في برنامج "صاحبة السعادة".

ونشر أحمد حلمي فيديو صوره لمنى زكي وهي تحاول الترويج لظهورها في البرنامج، ثم قررت التوقف وركوب سيارتها، وظهر صوت حلمي في الخلفية وهو يعدها بعدم نشر الفيديو حتى لا يتسبب في ضحك الجمهور عليها، لكنه نشر الفيديو، لترد عليه منى زكي برسالة التهديد.

View this post on Instagram A post shared by Ahmed Helmy (@ahmedhelmy)

كما نشر حلمي تسجيلا للمحادثة التي جمعته بزوجته، وعلق: "مش أنا اللي اتهدد... طيب أهوه".

View this post on Instagram A post shared by Fanonline (@fanonline1)

وعبرت منى زكي، عن صدمتها من نشر أحمد حلمي للفيديو الذي تلعثمت فيه كثيرا وهي تحاول نطق عبارة "انتظروني في صاحبة السعادة مع إسعاد يونس"، وتوعدت بالانتقام منه بنشر فيديو محرج له، مؤكدة أنها تعتقد أن لديها مقطع قد لا يحب أن يراه الجمهور.

يذكر أن منى زكي تظهر ضيفة أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس، في سهرة اليوم الإثنين، ومن المتوقع أن تكشف تفاصيل عمل فني جديد يجمعها بزوجها أحمد حلمي، كما يتضح من إعلان الحلقة.

يمكنكم متابعة "أخبار الفنانين في مصر" على سبوتنيك.