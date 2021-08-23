معز مسعود يتخذ إجراء قانونيا ضد طارق الشناوي بسبب حلا شيحة

أعلن الداعية الإسلامي معز مسعود، أنه وزوجته الفنانة المصرية حلا شيحة، سيقاضيان الناقد الفني طارق الشناوي بسبب تصريحاته في برنامج "نص الكلام" عبر فضائية "النهار".

وقال معز مسعود، عبر حسابه على "تويتر": "تعمّدت الإساءة إلى شخصي وأهل بيتي كثيرا، والآن تجاوزت حدود تخصّصك كالعادة وتعدّيت على حياتي الشخصية وأسأتَ إليّ وإلى زوجتي وأهلها، فمن واجبنا أنا وزوجتي كمواطنيْن مصرييْن أن نقاضيك لتأخذ العدالة فيك مجراها وردعا لكل من يقحم نفسه في حياة الناس الشخصية".

طارق الشناوي: تعمّدت الإساءة إلى شخصي وأهل بيتي كثيرا، والآن تجاوزت حدود تخصّصك كالعادة وتعدّيت على حياتي الشخصية وأسأتَ إليّ وإلى زوجتي وأهلها، فمن واجبنا انا وزوجتي كمواطنيْن مصرييْن أن نقاضيك لتأخذ العدالة فيك مجراها وردعاً لكل من يقحم نفسه في حياة الناس الشخصية. pic.twitter.com/eH8S49Zr4Z — Moez Masoud (@MoezMasoud) August 22, 2021

من جانبه، رد الناقد الفنى طارق الشناوي، في تصريحات مع "وسائل إعلام مصرية" على إساءة الداعية الشاب معز مسعود، قائلا إنه "لم يصرح بشىء لم يقله والد الفنانة حلا شيحة، بينما معز نفسه هو السبب فى تطور الأمور وتحويل الموضوعات الشخصية إلى موضوعات عامة".

وكان الشناوي قال في تصريحات عن حلا شيحة، خلال برنامج "نص الكلام" عبر فضائية "النهار": "كنت ممن تحمسوا لحلا في بدايتها لأن دمها خفيف ولديها حضور ووجه مريح، هناك شيء ما منعها من قيادة موهبتها بشكل حقيقي وتتسم بأنها أضعف من المقاومة".

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