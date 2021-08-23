أول ظهور للممثل نضال الشافعي من داخل المستشفى بعد انفجار القولون

تداولت مواقع فنية شهيرة أول صورة للممثل المصري، نضال الشافعي، من داخل المستشفى، لإجراء جراحة استئصال جزء من القولون.

وخضع الشافعي للجراحة لمدة 4 ساعات، ويعود سبب انفجار القولون لديه نتيجة انفعاله لعدم تنفيذ منتج أحدث أفلامه السينمائية "ميني بار" بوعوده له، بحسب بيان صادر عن مكتبه الإعلامي.

#عرب_وود | تعرض الفنان نضال الشافعي، اليوم الأحد، لأزمة صحية نقل على إثرها لأحد المستشفيات بالقاهرة.



وأكدت زوجة نضال الشافعي في تصريحات صحفية أنه أجرى جراحة اليوم بأحد المستشفيات، نتيجة انفجار جزء في القولون ليجري أشعة، وعلى إثرها أجرى الطبيب المعالج له جراحة في القولون. pic.twitter.com/RYoiYKFV12 — ArabWood - عرب وود (@ArabwoodTV) August 22, 2021

وكانت زوجة نضال الشافعي صرحت، أمس الأحد، لموقع "مصراوي" أن حالة زوجها مستقرة بعد إجراء الجراحة بالقولون، ولا زال متواجدا داخل المستشفى، لحين استقرار حالته الصحية وتصريح الطبيب بخروجه وعودته للمنزل".

ويشارك نضال الشافعي حاليا في تصوير فيلم "ميني بار"، من بطولة صلاح عبد الله ومنة فضالي وراندا البحيري، وغيرهم.

وكان آخر أفلام نضال الشافعي "زنزانة 7"، الذي عرض العام الماضي 2020، وهو من تأليف حسام موسى ومن إخراج إبرام نشأت، ويشارك في بطولته أحمد زاهر وميا نصري ومنة فضالي وأحمد التهامي وعبير صبري وإيهاب فهمي.

وحقق نضال الشافعي شهرة واسعة من مشاركته في بطولة العديد من الأفلام والمسلسلات الناجحة، منها "إبراهيم الأبيض" و"الديلر" و"الجزيرة" مع الفنان أحمد السقا، ومسلسلات "دلع بنات" و"الاختيار 2" و"فرقة ناجي عطالله" أمام الفنان عادل إمام، و"فيرتيغو" مع الفنانة التونسية هند صبري.