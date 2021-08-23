الممثل الأمريكي شون بن: من لم يتلق لقاح كورونا كمن يوجه بندقية إلى وجه أحدهم

انتقد نجم هوليوود الممثل الأمريكي، شون بن، الأمريكيين غير الحاصلين على لقاح (كوفيد-19) حتى الآن.

وشبّه بن (60 عاما) في تصريحات لـشبكة "سي إن إن" الأمريكية الذين لم يحصلوا على اللقاح حتى الآن في الأماكن العامة، كمن "يوجه بندقية في وجه أحدهم".

وقال: "لا يمكنك الالتفاف حول توجيه مسدس في وجه شخص ما، وهو ما يحدث عندما يكون الناس غير مطعمين ضد فيروس كورونا ".

وناشد الممثل الحائز على جائزة أوسكار: "أعتقد أنه يجب تطعيم الجميع، أعتقد أنه يجب أن يكون إلزاميا، مثل إضاءة المصابيح الأمامية في سيارة في المساء".

وقبل أسبوع، وجّه شون رسالة إلى رواد السينما غير المطعمين بلقاح فيروس "كورونا" المستجد، وهي بألا يذهبوا إلى دور العرض السينمائي، وذلك خلال العرض الأول لأحدث أفلامه السينمائية "Flag Day" الذي أقيم داخل نقابة المخرجين الأمريكيين.

وقال: "لمن لم يتم تطعيمهم لا تذهبوا إلى دور السينما، ابقوا في المنزل حتى تقتنعوا بهذه اللقاحات الآمنة بشكل واضح للغاية، لقد قمنا بتطبيع فكرة الليبرتارية الراديكالية، وهي في الحقيقة انتهاكا لفكرة الترابط، فلا يمكن أن يعيش الاستقلال دون الاعتماد المتبادل، وتلك هي فكرة اللقاحات التي هي حركة عظيمة من الاعتماد المتبادل".

ويشارك في بطولة فيلم "Flag Day" (يوم العلم) ديلان بن، ابنة شون بن، والتي قالت إنها رفضت في البداية فرصة التمثيل في فيلم والدها الجديد، الذي هو أول دور رئيسي لها، لكنها وافقت في النهاية.

وتدور أحداث الفيلم المستندة على مذكرات جينيفر فوغل، حول علاقتها بوالدها جون، المجرم الصغير الذي تحول إلى مزور.