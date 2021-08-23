نضال الشافعي يكشف من سرير المرض عن حالته الصحية بعد انفجار القولون... صور

كشف الفنان المصري، نضال الشافعي، اليوم الاثنين، عن حالته الصحية بعد دخوله المستشفى إثر تعرضه لانفجار في القولون، نتيجة لانفعاله أثناء تصوير أحدث أعماله الفنية.

وحرص رئيس المركز الكاثوليكي المصري للسينما، الأب بطرس دانيال، على زيارة نضال الشافعي في المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية، وأكد نقلا عنه أنه بصحة جيدة.

وذكر المركز الكاثوليكي أن نضال الشافعي في حالة معنوية مرتفعة، وبدا عليه التماثل للشفاء، فيما أعرب الأخير عن امتنانه لزيارة الأب بطرس دانيال له.

كما حرص بطرس على إهداء نضال الشافعي لوحة تحمل أسماء الله الحسنى.

ونشر الحساب الرسمي للمركز الكاثوليكي المصري للسينما صورا من زيارة الأب بطرس دانيال للفنان نضال الشافعي.

وقال المكتب الإعلامي لنضال الشافعي في بيان، أمس الأحد، إنه انفعل عقب انتهائه من يوم تصوير في أحدث أفلامه السينمائية "ميني بار"، وذلك لعدم تنفيذ المنتج للوعود التي أقر بها له، وهو ما تسبب في حدوث انفجار في القولون ودخوله المستشفى بشكل عاجل وخضوعه لجراحة عاجلة استلزمت 4 ساعات.

وقالت زوجة نضال الشافعي، إنه "أجرى جراحة أمس الأحد بإحدى المستشفيات، نتيجة انفجار جزء في القولون ليجري أشعة، وعلى إثرها أجرى الطبيب المعالج له جراحة في القولون".

ويشارك نضال الشافعي حاليا في تصوير فيلم "ميني بار"، من بطولة صلاح عبد الله ومنة فضالي وراندا البحيري، وغيرهم.

وكان آخر أفلام نضال الشافعي "زنزانة 7"، الذي عرض العام الماضي 2020، وهو من تأليف حسام موسى ومن إخراج إبرام نشأت، ويشارك في بطولته أحمد زاهر وميا نصري ومنة فضالي وأحمد التهامي وعبير صبري وإيهاب فهمي.

وحقق نضال الشافعي شهرة واسعة من مشاركته في بطولة العديد من الأفلام والمسلسلات الناجحة، منها "إبراهيم الأبيض" و"الديلر" و"الجزيرة" مع الفنان أحمد السقا، ومسلسلات "دلع بنات" و"الاختيار 2" و"فرقة ناجي عطالله" أمام الفنان عادل إمام، و"فيرتيغو" مع الفنانة التونسية هند صبري.