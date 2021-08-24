ما هي متلازمة النوم القصير؟... يعاني منها أوباما وجاك دورسي

8 ساعات نوم في الليلة هي المدة المثالية، 6 ساعات هي الحد الأدنى، لكن بعض الناس يمكنهم الاستقرار لمدة 4 ساعات فقط، ولن يؤذيهم ذلك على الإطلاق. ما هي متلازمة النوم قصير المدى وكيف تعرف إذا كنت مصابا بها؟.

منذ سن مبكرة جدا، نتعلم مدى أهمية ساعات النوم لأدائنا السليم أثناء النهار، مع القاعدة الأساسية التي توصي بنوم مثالي لمدة 8 ساعات كل ليلة. مع تقدمنا ​​في السن، تتضاعف التزاماتنا ويزداد عبء الحياة، ثم نحاول على الأقل الوصول إلى الحد الأدنى من النوم وهو 6 ساعات في الليلة.

هناك عدد غير قليل من الدراسات التي تظهر كيف أن النوم أقل من 6 ساعات، كحد أدنى، يمكن أن يضر بصحتنا ونوعية حياتنا بطرق ومجالات متنوعة، بما في ذلك من خلال التأثير على عملية التمثيل الغذائي وزيادة خطر الإصابة بحالات طبية خطيرة مثل السكتة الدماغية والخرف، ومن ثم تقليل متوسط عمر الفرد المتوقع.

ولكن هناك أشخاص يمكنهم العمل بشكل جيد حتى مع أقل من 6 ساعات من النوم، دون معاناة من عواقب مثل التعب والنعاس وقلة التركيز أثناء النهار، بحسب موقع "إنسايدر".

يتمتع الأشخاص المصابون بمتلازمة النوم القصير بامتياز النوم لمدة 4-6 ساعات في الليلة ولا يزالون يعملون بشكل ممتاز.

إنها ليست متلازمة شائعة جدا، تشير التقديرات إلى أن حوالي واحد بالمائة من السكان يعانون من هذه المتلازمة.

ربما يكون بعض الأشخاص الذين يدعون أنهم ينتمون إلى هذه المجموعة مألوفين جدا بالنسبة لك: الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، ومارثا ستيوارت إحدى أشهر سيدات الأعمال الأمريكيات، وكذلك جاك دورسي مؤسس تويتر.

على الرغم من أن نسبة عالية من الأشخاص أفادوا بأنهم يستقرون بشكل روتيني على نوم ليلي أقل من 6 ساعات، إلا أن القليل منهم فقط يعانون بالفعل من متلازمة النوم القصير، على الأقل من الناحية السريرية. والسبب هو أنه ليس كل من اعتاد على النوم أقل من ست ساعات يعمل حقا في أفضل مستوياته في اليوم التالي.

تقول الدكتورة بولا جي ويليامز، محاضرة في قسم علم النفس في جامعة يوتا الأمريكية، وهي واحدة من الباحثين الذين يتعمقون في المتلازمة، إنها حددت العديد من الخصائص الأخرى للأشخاص الذين يعانون من المتلازمة.

الأعراض الرئيسية التي تميز المتلازمة هي أن الأشخاص الذين ينامون بانتظام وباستمرار أقل من ست ساعات في الليلة لا يعانون من انخفاض في الأداء الوظيفي أثناء النهار ويشعرون بالانتعاش التام من الراحة الليلية القصيرة.

بالإضافة إلى ذلك، وفقا لوليامز، "يتميزون بالهوس الخفيف (هايبومنيا) والاندفاع، كما أنهم يميلون أيضا إلى الانخراط في أنشطة تحفيزية تسمح لهم بالتغلب على النعاس".

وأوضحت ويليامز أن متلازمة النوم القصير تختلف اختلافا كبيرا عن اضطرابات النوم الأخرى مثل الأرق، فعلى سبيل المثال، يعاني الأشخاص المصابون بالأرق أيضا من مستويات عالية من القلق وقلة النضارة وعدم الرضا.

كيف يتم تشخيص المتلازمة؟

الحقيقة هي أن معظم الأشخاص الذين يعانون من متلازمة النوم القصير لن يلجأوا إلى أخصائي لسبب بسيط هو أن ذلك لا يؤثر على حياتهم ولا يضر بصحتهم بشكل كبير.

وفقًا للدكتورة لينل شوينبيرغ، الطبيبى النفسية والمحاضرة في كلية الطب بجامعة ييل، بالنسبة لأولئك الذين ينامون أقل من ست ساعات في الليلة بانتظام، لا يزال من المستحسن استشارة أخصائي لاستبعاد اضطرابات النوم الأخرى.

عند إجراء التشخيص، سيبحث الطبيب عن السلوكيات الشائعة التي يميل الأشخاص المصابون بمتلازمة النوم القصير إلى إظهارها:

عادة ما يكون لديهم نمط النوم هذا معظم حياتهم، منذ الطفولة أو الشباب، وهم ينامون لفترة قصيرة بغض النظر عما إذا كان ذلك خلال يوم من أيام الأسبوع أو عطلة نهاية الأسبوع التي كان بإمكانهم خلالها النوم لفترة أطول.

إنهم لا يستخدمون محفزات للنوم - فهم ينامون بشكل طبيعي في نفس الوقت تقريبا كل ليلة، وينامون ست ساعات أو أقل، ويستيقظون في نفس الوقت تقريبا كل يوم وهم يشعرون باليقظة.

يميل الأشخاص الذين ينامون لفترة قصيرة إلى النوم بشكل غريزي لساعات محددة كل ليلة.

على العكس من ذلك، قد يبلغ الشخص المصاب باضطراب في النوم عن الاستيقاظ عدة مرات في الليل وعدم الشعور بالراحة في اليوم التالي.

ما الذي يسبب متلازمة النوم القصير؟

لا يُعرف الكثير عن أسباب متلازمة النوم القصير، ولكن وجد الباحثون بعض الأدلة المقنعة إلى حد ما على أن بعض الأسباب على الأقل وراثية.

من المحتمل أن تكون الدكتورة يينغ هوي فو، أستاذة علم الأعصاب في جامعة كاليفورنيا، سان فرانسيسكو، أكبر باحثة في مجال متلازمة النوم القصير، وقد كانت تبحث في ذلك منذ 25 عاما.

قامت فو وفريقها بتحليل البيانات من دراسات النوم وتحديد الأشخاص الذين لديهم أنماط قد تكون مناسبة لمتلازمة النوم قصيرة المدى.

في اختبارات الحمض النووي التي أجريت على هؤلاء الأشخاص، حددوا عددا من الطفرات الجينية المشبوهة ثم قاموا بنسخها من خلال الهندسة الوراثية إلى نماذج حيوانية (الفئران المختبرية وذباب الفاكهة). ​​وتمكنوا من تحديد 3 طفرات جينية على الأقل مرتبطة بـ- متلازمة النوم القصير، لكنها لا تتراكم، أي أن كل واحد منها على حدة يمكن أن يتسبب في ظهور المتلازمة.

كيف يتم علاج المتلازمة؟

وفقا للمعهد القومي للنوم في الولايات المتحدة، لا تتطلب متلازمة النوم قصير الأمد أي علاج خاص، وذلك لأن من يعانون منها عادة لا يعانون من ضعف وظيفي بسبب قلة نومهم. لا يحتاجون إلى أي علاج. يمكن لهؤلاء الأشخاص الاستمرار في النوم لبضع ساعات والاستمتاع بثروتهم الجيدة، لأن لديهم الفرصة للاستفادة من ساعات أكثر كل يوم - وهو أمر يتوق إليه الكثير منا.