منى زكي تكشف سبب بكاء والدها عند زواجها من أحمد حلمي

قالت الممثلة المصرية منى زكي إن ارتباطها بزميلها أحمد حلمي واجه الكثير من المشاكل في البداية من جانب أهلها، مؤكدة أنهم كانوا يرفضون زواجها منه.

وأشارت زكي إلى أن الدها كان رافضًا لفكرة زواجها في هذا التوقيت وأنه ووالدتها رفضا زواجها من أحمد حلمي وتوقعا أنه لن يستطيع أن يعيش معها "صغير ومش هيعرف يبسطك" لدرجة أن والدها بكى بسببها.

ولفتت زكي إلى أن والدها نوى أن يضيق عليه في "مسألة الشبكة" (هدية الزواج)، ولكنه تراجع وتعاطف معه بسبب إمكانياته، وقالت إن والدها اختلق مشكلة في كتب الكتاب (عقد القران) واتصلت بجدتها لتقنع والدها بأن يكتب كتابها.

وأكدت زكي أن علاقتها بوالدها كانت علاقة خاصة، ومنحها الكثير من الحنان.