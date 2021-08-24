آخر تطورات حالة الفنان المصري طارق الدسوقي الصحية بعد إصابته بكورونا

علق الفنان المصري طارق الدسوقي، على حالته الصحية بعد إصابته بـ"كوفيد-19".

وقال الدسوقي بتصريح خاص لـموقع "مصراوي" إن كل الأعراض التي كان يعاني منها جراء فيروس كورونا اختفت، وأصبح تنفسه طبيعيا، وفي غضون يومين أو ثلاثة سيستأنف حياته اليومية العادية.

وأكد أن تعافيه يعود إلى تلقيه الدعم والدعاء من جانب محبيه، ووجه الشكر لكن من تابع حالته وسأل عنه الاطمئنان على حالته الصحية.

وكانت طارق الدسوقي قد أجرى أشعة على الرئة خلال الأيام الماضية، بعد إصابته بفيروس "كورونا" المستجد".

يشار إلى أن طارق الدسوقي من أهم نجوم السينما والدراما التلفزيونية خلال فترة الثمانينات والتسعينيات من القرن الماضي، ومن أبرز أعماله الفنية فيلم "لا تسألني من أنا" أمام الفنانة الراحلة شادية، و"السادة المرتشون" و"التعويذة" أمام الفنان الراحل محمود ياسين، و"المعلمة سماح" أمام الفنانة الراحلة مديحة كامل، ومسلسل "السقوط في بئر سبع" مع سعيد صالح وإسعاد يونس.

إصابة الفنان الكبير طارق الدسوقي بفيــ روس كو رو نا . يارب نجيه واشفيه يارب pic.twitter.com/2offEyGS8V — أنا بنت الدوله ⚔ 🇪🇬 ✌ (@love1_egypt) August 23, 2021

كما جسد الدسوقي شخصية المشير عبد الحكيم عامر، وزير الدفاع الأسبق في عهد الرئيس المصري الراحل، جمال عبد الناصر، في أحداث فيلم "ناصر 56" من بطولة الفنان الراحل أحمد زكي.

وكان آخر أعمال طارق الدسوقي مسلسل "قضاة عظماء"، من إنتاج عام 2017، ويشارك في بطولته أحمد عبد العزيز وسوزان نجم الدين.

يشار إلى أن فنانين آخرين أعلنوا مؤخرا إصابتهم بـ(كوفيد-19)، هم الفنانتان المصريتان، بشرى وألفت عمر.