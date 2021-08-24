نضال الشافعي ينشر رسالة بصوته من داخل المستشفى تحمل العتاب لهؤلاء... فيديو

نشر الفنان المصري، نضال الشافعي، اليوم الثلاثاء، رسالة بصوته من داخل المستشفى تحمل آخر تطورات حالته الصحية بعد إجرائه جراحة عاجلة.

وأكد الشافعي في الرسالة الصوتية التي نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، أنه بخير وتجاوز الوضع الحرج، وأنه سيغادر المستشفى إلى منزله، وشكر كل من دعا له بالشفاء، ولكل من سعى لمساندته قلبا وفعلا.

وفي المقابل، لام نضال الشافعي في رسالته بعض الذين تجاهلوه خلال وعكته الصحية، فقال إنه أيقن بعد الأزمة الصحية الصعبة التي تعرض لها حقيقة المقولة التي تؤكد أن "الشدة تظهر معدن الرجال".

وكان نضال الشافعي أوضح في تصريحات لـبوابة "أخبار اليوم" المصرية أن قولونه لم ينفجر كما تردد، وإنما ما حدث له هو انفجار أحد زوائد القولون، وهو ما تسبب في حدوث ثقب فيه وخروج سوائله.

وتابع أنه تم إنقاذ الموقف قبل حدوث تسمم دموي، وجرى قص الجزء المصاب من القولون، وسيتم إعادة توصيله بعد فترة.

وأكد أنه لو كان انفجر قولونه لكان مات.

وكان نضال الشافعي نقل إلى المستشفى، أول أمس الأحد، وخضع لجراحة عاجلة استغرقت 4 ساعات، بعد انفعاله الشديد نتيجة عدم تنفيذ مخرج أحدث أفلامه السينمائية "ميني بار" وعوده له.

ونشر رئيس المركز الكاثوليكي للسينما المصرية، الأب بطرس دانيال، أمس الاثنين، أول صور لنضال الشافعي من داخل المستشفى أثناء زيارته له للاطمئنان على حالته الصحية.

ويشارك نضال الشافعي حاليا في تصوير فيلم "ميني بار"، من بطولة صلاح عبد الله ومنة فضالي وراندا البحيري، وغيرهم.

وكان آخر أفلام نضال الشافعي "زنزانة 7"، الذي عرض العام الماضي 2020، وهو من تأليف حسام موسى ومن إخراج إبرام نشأت، ويشارك في بطولته أحمد زاهر وميا نصري ومنة فضالي وأحمد التهامي وعبير صبري وإيهاب فهمي.

وحقق نضال الشافعي شهرة واسعة من مشاركته في بطولة العديد من الأفلام والمسلسلات الناجحة، منها "إبراهيم الأبيض" و"الديلر" و"الجزيرة" مع الفنان أحمد السقا، ومسلسلات "دلع بنات" و"الاختيار 2" و"فرقة ناجي عطالله" أمام الفنان عادل إمام، و"فيرتيغو" مع الفنانة التونسية هند صبري.