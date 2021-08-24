ممثلة سورية مشهورة توجه رسالة لفنان مصري بسبب مرضه وتنشر صورة لهما

تمنّت النجمة السورية سلاف فواخرجي السلامة والشفاء العاجل لزميلها الفنان المصري نضال الشافعي، وذلك بعد أن نشرت صورة تجمعهما سوية عبر حسابها الخاص على "إنستغرام".

ودخل الفنان الشافعي المشفى في حالة صحية حرجة، وخضع لعملية جراحية دقيقة استمرت لأربع ساعات متواصلة، تم فيها استئصال جزء من القولون، ثم تم وضعه في العناية الفائقة لحين استقرار وضعه، حسب مانقلت مجلة "سيدتي".

وعلقت سلاف فواخرجي على الصورة التي نشرتها على "إنستغرام" قائلة:

"نضال أخي الحبيب الشهم والجدع سلامتك ألف سلامة يا أبو سلاف ويرجعك بيتك ولعيلتك الحلوة وأنت بأحسن حال يارب".

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ويذكر أن نضال كان قد انفعل عقب انتهائه من يوم تصوير في فيلم "ميني بار"، بسبب عدم تنفيذ المنتج للوعود التي أقر بها له، مما أدى إلى حدوث انفجار في القولون، دخل على إثره المستشفى.