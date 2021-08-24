أفعى تقتحم مستشفى في العراق وتثير الذعر بين المرضى... فيديو

وفي الفيديو، تظهر الأفعى التي أثارت حالة من الفزع بين مرتادي المستشفى، بينما يحاول البعض قتلها بأحذيتهم.
وكتب عدنان البيدري، وهو ناشط عراقي، على "تويتر"، أن الأفعى من نوع رقطاء وأنها فاجأت المرضى في مستشفى الموانئ بالبصرة.
🟥بالفيديو.. 🔻 🔴أفعى رقطاء تفاجئ المرضى داخل مستشفى الموانئ في #البصرة. pic.twitter.com/7RhTogKbgT
— Dr.Adnan Albideri (@albideri) August 23, 2021
واعتبر معلقون على الفيديو أن وصول الأفعى إلى داخل المستشفى التي يفترض أن تكون ملاذا للمرضى يكشف عن حالة الإهمال وتردي الخدمات في المستشفيات.
وقال أحد المعلقين متحسرا على أوضاع المستشفيات العراقية، قائلا: "هذا حال مستشفياتنا واحنا بسنة 2021 لك الله يا عراق".
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