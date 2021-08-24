أفعى تقتحم مستشفى في العراق وتثير الذعر بين المرضى... فيديو

وفي الفيديو، تظهر الأفعى التي أثارت حالة من الفزع بين مرتادي المستشفى، بينما يحاول البعض قتلها بأحذيتهم.

وكتب عدنان البيدري، وهو ناشط عراقي، على "تويتر"، أن الأفعى من نوع رقطاء وأنها فاجأت المرضى في مستشفى الموانئ بالبصرة.

🟥بالفيديو.. 🔻 🔴أفعى رقطاء تفاجئ المرضى داخل مستشفى الموانئ في #البصرة. pic.twitter.com/7RhTogKbgT — Dr.Adnan Albideri (@albideri) August 23, 2021

​واعتبر معلقون على الفيديو أن وصول الأفعى إلى داخل المستشفى التي يفترض أن تكون ملاذا للمرضى يكشف عن حالة الإهمال وتردي الخدمات في المستشفيات.

وقال أحد المعلقين متحسرا على أوضاع المستشفيات العراقية، قائلا: "هذا حال مستشفياتنا واحنا بسنة 2021 لك الله يا عراق".