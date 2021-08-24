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    الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الإسماعيلية، مصر، 5 مايو 2019

    من هو الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال الذي دعمه السيسي؟

    © REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
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    تصدر اسم الكاتب والسيناريست المصري، عبد الرحيم كمال، محركات البحث، بعدما أشاد الرئيس المصري بكتاباته الخاصة بالدراما التلفزيونية.

    وقالت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، في تقرير عن السيناريست المصري، إن عبد الرحيم كمال، يعد أحد أبرز كتّاب جيله، مشيرة إلى أنه تعاون خلال أعماله الفنية مع عدد من نجوم الدراما التلفزيونية في مصر وأبرزهم الفنان الراحل نور الشريف، ويحيى الفخرانى.

    الممثل المصري سمير غانم
    © Photo / Facebook/ DoniaSGOfficial
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    ولفتت الصحيفة إلى أن السيسي تحدث، أمس الاثنين، عن عبد الرحيم كمال، مشيرة إلى أنه أشاد بكتاباته ووجه له الشكر على جهوده في الاهتمام بالوعي، خلال الأعمال الدرامية.

    وأوردت الصحيفة معلومات عن السيناريست المصري عبد الرحيم كمال، مشيرة إلى أنه ولد في محافظة سوهاج، جنوبي مصر، في الـ 30 من أكتوبر 1971، وتخرج من قسم السيناريو فى المعهد العالي للسينما عام 2000.

    بدأ عبد الرحيم كمال مشواره الفني بـ "شباب أون لاين" في عام 2002، وكانت أول أفلامه السينمائية بعنوان "على جنب يا أسطى" للنجم المصري أشرف عبد الباقي في عام 2008.

    ولفتت الصحيفة إلى أن أول مسلسلات عبد الرحيم كمال، كانت مع نور الشريف في "الرحايا - حجر القلوب" في 2009، بينما تعاون مع يحيى الفخراني في العديد من الأعمال، التي كان أبرزها "شيخ العرب همام"، عام 2010، و"الخواجة عبد القادر" في 2012، و"دهشة" و"ونوس" بين عامي 2014 و2016، وكان آخرها "نجيب زاهي زركش" في رمضان الماضي.

    كما تعاون عبد الرحيم كمال مع عمرو سعد عام 2016 في مسلسل "يونس ولد فضة"، ومع الفنان محمد رمضان عام 2019، في مسلسل "زلزال"، إضافة إلى النجمة روبي في مسلسل "أهو ده اللي صار" في نفس العام.

    كما قدم الكاتب والسيناريست المصري عبد الرحيم كمال، فيلم "الكنز"، الذي تم عرضه على جزأين بعنوان "الحقيقة والخيال" في 2017، و"الحب والمصير" في 2019، مع المخرج شريف عرفة، وشارك فيه عدد من النجوم أبرزهم محمد رمضان، هند صبري، ومحمد سعد وروبى، بينما كان آخر أفلامه بعنوان "خيال مآتة" مع الفنان أحمد حلمي.

    ولفتت الصحيفة إلى أن مسلسل "القاهرة كابول" كان آخر مسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال، وتم عرضه في رمضان الماضي، وشارك في بطولته عدد من الفنانين أبرزهم فتحي عبد الوهاب وخالد الصاوي وطارق لطفي وحنان مطاوع إضافة إلى نبيل الحلفاوي وآخرين.

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    أخبار مصر الآن, أخبار الفنانين في مصر, الرئيس عبدالفتاح السيسي
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