فنان مصري مشهور يكشف حقيقة بيعه أثاث منزله بسبب وضعه المادي... فيديو

عاد الفنان المصري أحمد عبد العزيز ليتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره في برنامج "تحت الشمس" وحديثه عن ابتعاده عن الشاشة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى رده على شائعة تعرضه لضائقة مالية.

وأكد أحمد عبد العزيز أنه قدّم أعمالا فنية ذات مستوى معين وقيمة معينة، وذات تأثير كبير على الحياة الفنية، ولا يستطيع القبول بالأعمال غير الجيدة والضعيفة التي تعرض عليه، كما نقل موقع "هي".

وأوضح عبد العزيز أنه عرف قيمة الفن من خلال تأثير الأعمال التي قدمها مثل "الوصية" و"المال والبنون" و"ذئاب الجبل" والكثير غيرها، وأكد أن هذه الأعمال ازدادت جودة بعد تصويرها بسبب الجهد المبذول في التصوير والتمثيل والإخراج وغيرها، بينما أغلب الأعمال التي تعرض عليه حاليا ضعيفة وغير مقنعة وستزداد ضعفا بعد تنفيذها.

وأضاف عبد العزيز أن قلة أعماله تثير التساؤلات حول مصدر رزقه حاليا، كما ساهمت في خروج شائعات حول إفلاسه وبيعه لأثاث منزله، وقال: "وهذا أمر طبيعي ولكنه غير صحيح"، وتابع: "ربنا مابيسيبش حد من غير عشا"، مشيرا إلى اضطراره القبول بتقديم أعمال يعتبرها أفضل الأعمال المعروضة عليه .