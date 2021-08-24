هل طقطقة الأصابع تتسبب في الإصابة بخشونة المفاصل؟... فيديو

وقال مجلس الصحة الخليجي في مقطع فيديو عبر حسابه على "تويتر" إن نسبة كبيرة من الناس تصل إلى 25 من إلى 54% تمارس طقطقة الأصابع.

وأشار إلى أن طقطقة الأصابع تنتشر بشكل أكبر بين الذكور، عازيا سببها في بعض الأحيان إلى الشعور بالتوتر.

🔴الإشاعة:

طقطقة الأصابع تسبب خشونة ومشاكل في المفاصل

🟢الحقيقة:

⬇️ pic.twitter.com/nC7lY0wwda — مجلس الصحة الخليجي (@GHC_GCC) July 10, 2021

​وعن سبب حدوث الأصوات الناتجة عن طقطقة الأصابع، أوضح المجلس أنه نتيجة تحرك فقاعات النيتروجين من مكانها في السائل الزليلي.

وفيما يتعلق بما يشاع عن أنها تسبب الخشونة في المفاصل، أشار المجلس إلى أن هناك دراسة توصلت إلى أنها لا تسبب الإصابة بالخشونة.

وخلص مجلس الصحة الخليجي إلى أن طقطقة الأصابع دون وجود شعور بالألم لا ترمز إلى أي مشاكل صحية.