بعد 30 عاما...طفل ألبوم "نيفيرمايند" الشهير يكبر ويقاضي الفرقة لاستغلالها له جنسيا...صور

يدّعي رجل يُدعى سبنسر إلدن أنه الطفل العاري المشهور في حمام سباحة على غلاف ألبوم نيرفانا الرائد لعام 1991، وهو يقاضي الفرقة وأعضاءها بعد 30 عامًا من إطلاق الألبوم بسبب استخدام صورته دون إذن.

وفقًا لدعوى قضائية فيدرالية جديدة، يدعي إلدن أنه لم يكن ليوافق على استخدام صورته في الألبوم لو كان له الخيار في ذلك، لكنه كان طفلًا يبلغ من العمر 4 أشهر فقط، ويؤكد أنه قانونيا لم يوافق الأوصياء على ذلك أيضًا.

Traded on the ‘Nirvana baby’ nickname all his life and happy to recreate the image for a payout but now wants financial redress for emotional damage. 🤔 #NeverMind #nirvana pic.twitter.com/L5Q5UglRG2 — outdoorshuman (@outdoorshuman) August 25, 2021

​يذهب إلدن إلى أبعد من ذلك، ويدّعي أن الصورة هي في الواقع مواد إباحية للأطفال. كما يدعي أن الفرقة قطعت وعدًا بتغطية أعضائه التناسلية بملصق، لكنها لم تفعل ذلك.

يلاحق إلدن الفرقة للحصول على تعويضات، ويريدهم أن يدفعوا ما لا يقل عن 150 ألف دولار، بحسب ما ذكر موقع "tmz".