أسترالي يعبر مضيق البسفور بدراجته النارية... فيديو

نجح الدراج العالمي روبي ماديسون في عبور مضيق البسفور بدراجته النارية التي يمكنها السير على الماء.

ونشرت قناة "تي أر تي"، اليوم الأربعاء مقطع فيديو يظهر فيه الدراج الأسترالي وهو يعبر مضيق البسفور بدراجته النارية.

وأشارت القناة إلى أن روبي ماديسون تمكن من تطوير دراجته بطريقة مبتكرة حتى تتمكن من السير على الماء.

وتشير تقارير صحفية إلى أن ماديسون تمكن من السير على الماء بدراجته بعدما أضاف لها زخافات بالإضافة إلى إطارات ذات بروز تستخدم في المعتاد لركوب الكثبان الرملية.

وذكرت أنه أجرى العديد من التجارب الفاشلة التي انتهت بغرق دارجته قبل أن ينجح في تطويرها بالشكل الذي سمح لها بالسير على الماء.