محمد رمضان يحصل على الدكتوراة الفخرية... صور

أعلن الممثل المصري، محمد رمضان، عن حصوله على الدكتوراه الفخرية في التمثيل و الأداء الغنائي خلال تكريمه في لبنان.

ونشر محمد رمضان على حسابه الرسمي على "فيسبوك" صورا له أثناء تكريمه في المركز الثقافي الألماني في لبنان.

وكتب رمضان: "شكراً معالي وزير الثقافة اللبناني والسيد نقيب الموسيقيين ونقيب الممثلين اللبناني على منحي الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي وشكراً المركز الثقافي الألماني في لبنان على منحي لقب سفير الشباب العربي".

وبحسب شهادة الدكتوراه الفخرية التي حصل عليها رمضان، أكّد المركز الثقافي الألماني الدولي، في لبنان، بأنها

"تمنح لشخصيات مهمة في العالم، كتقدير رفيع المستوى لما بذلتموه لنشر روح التسامح والعدالة والقيم الإنسانية والثقافية والعلمية".