إعلام: تفاصيل حفل هيفاء وهبي بمدينة العلمين الجديدة في مصر... صور

تستعد الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، لتقدم أشهر أغانيها بالحفل المقام مساء اليوم، في شاطئ كريستال بالاس بمدينة العلمين الجديدة في مصر.

ونقل "موقع مصراوي"، عن مصدر قوله إن "الحفل سيشهد حضورا كبيرا من مشاهير نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة، ويشارك في إحيائه فريق ديسكو مصر والراقصة بدرا والراقصة أوكسانا، فيما تقدم الحفل الإعلامية بوسي شلبي".

وأكد المصدر فتح أبواب الدخول من العاشرة، وحتى الرابعه فجرا، على أن يتم تقسيم أسعار التذاكر إلى 3 فئات.

وقبل الحفلة بساعات، خطفت هيفاء وهبى الأنظار بجلسة تصوير جديدة لها بإحدى القرى السياحية فى الساحل الشمالى، وشاركت جمهورها ومتابعيها بمجموعة صور من جلسة التصوير، عبر حسابها على موقع "إنستغرام".

ويشارك في الحفل الفنان أكرم حسني، الذي سيقدم أغنية "لو كنت" مع هيفاء وهبي على خشبة المسرح خاصة وأن الحفل هو الأول لهما منذ إطلاق الأغنية التي تخطت الـ 26 مليون مشاهدة وتصدرت تريندات مواقع التواصل الاجتماعي ،وتم تصويره في لبنان.

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