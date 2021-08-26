من هي "البلوغر" المصرية أشكيناز السبكي التي تنبأت بموتها؟

توفيت "البلوغر" المصرية أشكيناز السبكي، المعروفة بـ "أشكيناز هانم السبكي"، إثر خضوعها لعملية جراحية دقيقة، كانت تهدف إلى استئصال ورم حول أحد شرايينها.

ذكرت ذلك صحيفة "العين" الإماراتية، في تقرير عن أشينكاز السبكي، مشيرة إلى أن زوجها أعلن إقامة الجنازة في مسقط رأسها بمحافظة الفيوم المصرية.

وترجع تفاصيل وفاة أشكيناز السبكي، إلى اكتشاف ورم في جسدها استدعى دخولها مستشفى في مصر في 15 أغسطس/ آب الجاري.

وقبل إجراء العملية كتبت السبكي منشورا قالت فيه إنه ستجري العملية التي تحاول الهرب منها منذ وقت، مضيفة: "أنا هبقى بين إيدين ربنا بعد شوية".

واستطردت: "يا عالم ربنا كاتب لي إيه... هو الوحيد اللي عارف إني جاهزة للقائه الكريم".

وقالت "البلوغر" المصرية إنها تطلب الرحمة من الله، كما طلبت السماح من كل متابعيها قائلة: "أبرئ نفسي من أي شيء سيئ، واستودعتكم الله العلي العظيم".

يذكر أن أشكيناز السبكي حصلت على إجازة آداب من جامعة القاهرة في مصر، إضافة إلى بكالوريوس التربية من كلية التربية للطفولة المبكرة من جامعة الفيوم.

وتزوجت السبكي من طبيب أسنان سوري اسمه عبد الهادي البني، وله منه طفلان.