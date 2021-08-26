تأجيل طلب أحمد عز في نقل طفليه من المدارس الخاصة

تعود قضية الممثل المصري، أحمد عز والممثلة زينة إلى الساحة من جديد، عقب تأجيل المحكمة، اليوم الخميس، لطلب عز بتحويل توأمه من المدرسة البريطانية إلى مدرسة "فيوتشر" حتى جلسة 9 سبتمبر/ أيلول المقبل.

وقدّم عز ثلاث دعاوى بنقل الطفلين من المدرسة، فيما قدّم محامي الفنانة زينة، معتز الدكر، 9 حوافظ مستندات إلى المحكمة بينها تلك الصادرة لصالحها في الدعاوى المشابهة لإثبات أحقيتها بتعليم طفليها، وفقا لما نقله موقع "مصراوي".

وفي وقت سابق، أيدت محكمة الأسرة المصرية، حكم أول درجة بإلزام عز بدفع 41 ألفا و700 جنيه إسترليني (58 ألف دولار)، قيمة المصروفات الدراسية لطفليه (التوأم) عن العامين الدراسيين 2018- 2019 و2019- 2020، في الدعوى التي أقامها معتز الدكر محامي الفنانة زينة".

كما قضت المحكمة بإلزامه بدفع 42 ألفا و350 جنيها مصريا (2700 دولار)، قيمة مصاريف التنقل عبر حافلة المدرسة، وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة.