سيدة تفاجأ باصطدام طائرة بسيارتها على طريق سريع... فيديو

وبحسب شبكة "سي إن إن" فإن فيكتوريا روبرتس كانت تتنقل بالسيارة بصحبة حفيدتها "إيفي" يوم الثلاثاء الماضي عندما هبطت طائرة اضطراريا وضربت سيارتهما.

وقالت الجدة إنها سمعت صوت ارتطام مرتفع وظنت في بداية الأمر، إن شاحنة اصطدمت بسيارتها، إلا أنها فوجئت بأنها طائرة.

Small plane makes emergency landing on Interstate 5 highway near San Diego, Californiahttps://t.co/qHSfQgZwWj pic.twitter.com/1PAZ9kQYjo — DAILY SABAH (@DailySabah) August 25, 2021

​وأشارت فيكتوريا روبرتس إلى أنها عندما خرجت من السيارة رأت طائرة متعطلة بدون جناحها اليمين والذي تبين أنه في الجزء الخلفي من سيارتها.

وذكرت الشرطة أن الطائرة واجهت مشكلة ميكانيكية بينما كانت في طريقها لمنطقة لاهويا الأمر الذي اضطرها للهبوط على الطريق السريع لتضرب 4 سيارات.

من جانبها قالت إيفي البالغة من العمر 7 سنوات: "سمعنا صوتا عاليا وصرخت جدتي وقالت أغلقي عينيك وفمك واخرجي من السيارة، لكن الباب الخلفي كان متعطلا وكان هناك سائل وزجاج في جميع أنحاء السيارة".

ولم تتمكن إيفي التي كانت غارقة هي وجدتها بوقود الطائرة، من الخروج إلا بمساعدة سيدة شاهدة على الحادث.