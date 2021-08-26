فنانة مصرية مشهورة تطل على جمهورها من دون مكياج وتكشف السبب.. صورة

تفاعل متابعو الفنانة المصرية غادة عبد الرازق بشكل واسع مع صورتها الجديدة التي نشرتها عبر حسابها الخاص على "إنستغرام"، وذلك بعد غياب دام أسابيع عن عالم السوشيال ميديا.

وأوضحت غادة عبد الرازق أنها التقطت صورتها هذه بعد أن انتهت من أداء أعمالها المنزلية، حيث ظهرت عبد الرازق بإطلالة عفوية ومن دون مكياج.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ghada Abdelrazek (@ghadaabdelrazek)

وعلقت غادة على الصورة قائلة: "لم أنشر صورا لي منذ فترة طويلة، وهذه واحدة جديدة بعد القيام بالأعمال المنزلية.... طبخ، غسيل، وخلافه"، لتنهال تعليقات المعجبين على غادة، فمنهم من أشاد بقيامها بالأعمال المنزلية ومنهم من وصفها بأنها جميلة بكل حالاتها، وقال أحدهم: "أنت لو شو ماكنتي وشو مانزلتي مارح يكون في منافس لجمالك بالعالم".

ونفت النجمة غادة عبد الرازق أن تكون قد خضعت لعملية تجميل جديدة، وذلك بعد الضجة التي أثارتها صور لها أظهرتها بشكل مختلف تماما، ولكنها أوضحت أن هذا كان ضروريا من أجل تجسيد شخصية مسلسل "لحم الغزال" الذي عرض في موسم رمضان الماضي، حسب ماذكر موقع "فوشيا".