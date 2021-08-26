نجمة لبنانية تفاجئ جمهورها وتتزوج من نجم "ذا فويس"... فيديو

وفوجئ الجمهور بهوية العريس، الفنان اللبناني مارك رعيدي، نجم الموسم الخامس من برنامج "ذا فويس"، والذي تغيرت لأجله قواعد اللعبة ليرتفع عدد أعضاء كل فريق إلى 15 متسابق، حسب ما نقل موقع "الوكيل نيوز".

وكتبت تحتوح معلقة على الفيديو، الذي ظهرت فيه متألقة بفستانها الأبيض وهي تغني وترقص، بقولها: "أنت وأنا إلى الأبد"، كما ظهر مارك في الفيديو وهو يغني لعروسه.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rawane Tahtouh روان طحطوح (@rawantahtouh)

وبرزت روان تحتوح في عالم الفن من خلال دورها في بطولة مسلسل "بلحظة" من انتاج شركة "الصدى" في عام 2017، ومن كتابة وسيناريو وحوار ندين جابر وإخراج أسامة الحمد، كما شاركت بمسلسل أمير الليل وعشق النساء وحبيبي اللدود.