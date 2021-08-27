"إل جي إلكترونيكس" تفوز بالعلامة التجارية الأكثر موثوقية للثلاجات في الولايات المتحدة

حصلت شركة "إل جي إلكترونيكس" الكورية الجنوبية على العلامة التجارية "الأكثر موثوقية" للثلاجات من قبل مجلة "تقارير المستهلك" الأمريكية.

ووفقا لوكالة "يونهاب" فإن الشركة احتلت المركز الأول في 4 فئات رئيسية للثلاجات من تصنيف تقارير المستهلك، وهي ثلاجات الباب الفرنسي (french door refrigerator) وثلاجات الباب المزدوج (double door refrigerator) وثلاجات الفريزر السفلي (bottom freezer refrigerators) والثلاجات من النوع العادي.

وأضافت الوكالة أن ثلاجات الباب الفرنسي لـ "إل جي" حصلت على تقييم "راض جدا" في رضا العملاء و"راض" في الموثوقية.

وعلى وجه الخصوص، سيطرت منتجات الشركة على جميع الفئات من ثلاجات الباب الفرنسي، حيث تعد ثلاجة الباب الفرنسي منتجا مميزا تمثيليا لتشكل 59% من إجمالي الثلاثات المستهدفة للتقييم.

كما حصدت ثلاجات الباب المزدوج لـ "إل جي" على تقييم "راض إلى حد ما" في رضا العملاء والموثوقية.

وحصلت ثلاجات الفريزر العلوي على "راض" و"راض جدا" في الموثوقية ورضا العملاء على التوالي.

وأكدت الشركة أن التقييمات الجيدة لمنتجاتها ترجع إلى الضاغط الخطي العاكس وهو مكون رئيسي للثلاجات يساهم في تحسين كفاءة الطاقة.