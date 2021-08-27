لقاء الخميسي تثير ضجة بسبب تعليقها على حذف "الديانة" من البطاقة الشخصية في مصر

أثارت الفنانة المصرية، لقاء الخميسي، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر اسمها محرك بحث "غوغل"، بسبب تعليقها على إلغاء خانة الديانة في البطاقة الشخصية للمصريين.

وعبّرت الخميسي من خلال حسابها على "إنستغرام"، عن تأييدها لإلغاء الديانة من الرقم القومي المصري، وهو ما عرضها لانتقادات شديدة.

بعد ذلك عادت لقاء الخميسي لتوضح موقفها عبر خاصية "الستوريز" على موقع "إنستغرام" للصور والفيديوهات، وتؤكد أن الديانة تخص الشخص نفسه ولا تخص أي مصالح حكومية، وعلاقة الإنسان بربه ومعتقداته هي أمور شخصية جدا وليست عامة.

وتابعت، مبينة أن معرفة الناس بديانات بعضهم "لن تزيد أو تنقص"، وطالبت في المقابل أن يعاملوا بعضهم بإنسانية بغض النظر عن ديانتهم.

من ناحية أخرى، تنتظر لقاء الخميسي عرض مسلسل تلفزيوني جديد تلعب بطولته يحمل اسم "إجازة مفتوحة"، والذي يشاركها فيه الفنان، شريف منير وسميحة أيوب وسامي مغاوري ومراد مكرم، وهو من تأليف أحمد محمود أبو زيد ومن إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وسيعرض على فضائية "أون إي" المصرية.

يشار إلى أن لقاء الخميسي سبق لها وأن أثارت الجدل حولها بسبب تصريحاتها، ومنها عندما قالت في تصريحات إعلامية إنها طلبت من زوجها، اللاعب في نادي وادي دجلة، محمد عبد المنصف، مغادرة منزلهما والانتقال إلى منزل آخر بعد تردد شائعة إصابته بفيروس كورونا المستجد.

View this post on Instagram A post shared by لقاء الخميسي (@lekaa.elkhamissi)

وطرحت الخميسي برومو المسلسل عبر حسابها على "إنستغرام".

وكان آخر أعمال لقاء الخميسي مسلسل "ضد الكسر"، الذي عرض في رمضان 2021، وهو من بطولة نيللي كريم ومحمد فراج ومصطفى درويش وتارا عماد، وهو من تأليف عمرو الدالي، ومن إخراج أحمد خالد، ومن إنتاج شركة "العدل جروب".