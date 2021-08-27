حفل زفاف ريم سامي يتصدر "غوغل"... "أجمل عروس على الإطلاق"... صور وفيديو

تصدر حفل زفاف، ريم سامي، شقيقة المخرج المصري، محمد سامي، محرك البحث "غوغل" ومواقع التواصل الاجتماعي، والذي أقيم أمس الخميس في الساحل الشمالي.

وحضر حفل زفاف ريم سامي العديد من الفنانين الذين تعاونوا مع محمد سامي في أعمال فنية، من أبرزهم أحمد زاهر وماجد المصري، كما كان من المدعوين مقدمة البرامج التلفزيونية، بوسي شلبي، والإعلامية هالة سرحان.

وتداول مستخدمو "السوشيال ميديا" العديد من الصور والفيديوهات من حفل زفاف ريم سامي على رجل الأعمال، طارق هيمن.

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وفي أول تعليق لها على زفافها، نشرت ريم سامي عبر حسابها على "إنستغرام"، اليوم الجمعة، صورة تجمعها بعريسها طارق هيمن، وأرفقت معها تاريخ زفافهما للذكرى.

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كما نشرت الفنانة مي عمر، زوجة محمد سامي، صورا لها مع العروس، ريم سامي، عبر "إنستغرام"، والتي وصفتها بأنها "أجمل عروس على الإطلاق"، وأكدت أنها لا تستطيع أن تكون أكثر سعادة.

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يشار إلى أن ريم سامي ممثلة كان آخر أعمالها الفنية هو مسلسل "نسل الأغراب"، الذي عرض في موسم دراما رمضان 2021، وهو من إخراج شقيقها محمد سامي.

وفوجئ الجميع بإعلان قرار "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية" المنتجة لمسلسل "نسل الأغراب"، بوقف التعامل مع المخرج وكاتب السيناريو محمد سامي عبد العزيز، بعد يوم واحد من انتهاء عرض مسلسله للنجمين أحمد السقا وأمير كرارة.

وعلى الرغم من أن إعلان الشركة المتحدة بوقف التعامل مع المخرج محمد سامي، صدر دون إبداء أي أسباب، إلا أن التكهنات في الكواليس تطول زوجته الفنانة مي عمر، ومشاركته في برنامج "العرافة" مع الإعلامية بسمة وهبة، وتعامله في موقع التصوير، فضلا عن مدى نجاح مسلسله الأخير "نسل الأغراب"، الذي عرض في الموسم الرمضاني المنصرم.