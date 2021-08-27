7 طرق بسيطة لتجاوز مرحلة ثبات الوزن

يتشجع الكثيرون في المرحلة الأولى من اتباعهم حمية غذائية مع فقدان الكيلوغرامات الزائدة من وزنهم، لكن ذلك كله قد يتغير مع اصطدامهم بـ" هضبة فقدان الوزن"، وهو مصطلح يطلق على مرحلة "ثبات الوزن" أي الفترة التي يأبى فيها الجسم فقدان المزيد من الدهون.

يمكن أن تكون هذه الفترة محبطة للغاية ومثبطة للعزيمة؛ ومن ثم يفقد معظم المبتدئين دافعهم في هذه المرحلة.

موقع only my health طرح 7 طرق بسيطة يمنك تطبيقها لكسر هضبة فقدان الوزن، تقدمها اختصاصية التغذية شويتا بيشت.

1. تقليل الكربوهيدرات من النظام الغذائي

يمكن أن يؤثر تقليل الكربوهيدرات من النظام الغذائي على رحلة إنقاص الوزن. للكربوهيدرات تأثير كبير على وزنك وكتلة جسمك.

إذا كنت قادرا على تقليل بعض الكربوهيدرات من روتين نظامك الغذائي، يمكن أن يكسر ذلك هضبة فقدان الوزن ويساعدك على إنقاص الوزن.

يحدث هذا لأن تقليل الكربوهيدرات يجعل الجسم يستهلك الدهون المتراكمة في الأمعاء وأجزاء الجسم الأخرى.

ومع ذلك، لا يعني هذا أن تضع نظامك الغذائي مع صفر من الكربوهيدرات، فهناك حاجة إلى بعض الكربوهيدرات الجيدة الأساسية لعمل الجسم بشكل سليم.

يمكن للنظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات أن يحسن عملية التمثيل الغذائي ويساعد في إنقاص الوزن.

2. زيادة شدة التمرين

ممارسة الرياضة أمر بالغ الأهمية لفقدان الوزن. بعد فترة من الوقت، يشعر الجسم بالراحة مع التمرين الذي تقوم به، وبالتالي لا يؤثر على جسمك كثيرا، ما يؤدي إلى ثبات الوزن.

يمكن كسر سبب هضبة فقدان الوزن بسهولة عن طريق زيادة كثافة التمرين بحيث يحرق جسمك المزيد من السعرات الحرارية والدهون من الجسم.

3. راقب سعراتك الحرارية

عندما تكون عالقا في مرحلة هضبة لفقدان الوزن ويصبح من الصعب عليك مواكبة نظام فقدان الوزن، حاول حساب السعرات الحرارية الخاصة بك.

استعن في ذلك باختصاصي التغذية الخاص بك لمساعدتك في معرفة مؤشر نسبة السكر في الدم ومخططات السعرات الحرارية الأخرى لتقليل السعرات الحرارية من نظامك الغذائي.

يأتي هذا مع حقيقة أن تقليل السعرات الحرارية يجب ألا يؤثر على العناصر الغذائية الأساسية والبروتينات المهمة لفقدان الوزن.

قم بتعديل نظامك الغذائي إذا شعرت أن النظام الغذائي الحالي لم يعد فعالا وقم بزيادة جهودك.

4. لا تبخل على البروتين

إذا كان وزنك يزداد في الأيام القليلة الماضية، فهذا يعني أن العناصر الغذائية غير متوازنة.

يمكن أن يساعد استهلاك المزيد من البروتين في هذه المرحلة على حرق سعرات حرارية إضافية بنسبة 20-30%.

يساعد هضم البروتين في إنقاص الوزن لأنه يزيد من معدل التمثيل الغذائي إلى كمية كبيرة.

تعمل البروتينات أيضا على تحفيز إنتاج الهرمونات وتقليل الشهية مما يمنعك من تناول سعرات حرارية إضافية.

5. تحكم في مستويات التوتر لديك

يلعب التوتر دورا كبيرا في زيادة الوزن، ويشجع على الأكل المريح أو تعطيل روتينك ما يقود إلى هضبة فقدان الوزن.

لا يمكن كسر هذا إلا عندما تتخذ خطوات للتعامل مع ضغوطك.ولتقليل هرمونات التوتر في جسمك، تحتاج إلى تقليل دهون البطن.

يصبح هذا أكثر وضوحا لدى النساء ولديهن فرص أكبر في السقوط في هذه الهضبة.

6. جرّب الصيام المتقطع

في بعض الأحيان، لا يكفي تقليل السعرات الحرارية لكسر هضبة فقدان الوزن. ومن ثم تحتاج إلى تجربة طريقة مختلفة لتجاوزها.

الصيام المتقطع هو طريقة يمكنك فيها الصيام لفترات طويلة والحصول على الطعام خلال فترة معينة.

يمكنك البدء بالصيام لمدة 16 ساعة واتباع نظام غذائي غني بالبروتين والألياف عند تناول السعرات الحرارية.

يساعد الصيام المتقطع على تقليل محيط الخصر في غضون أسابيع قليلة وكسر هضبة فقدان الوزن.

7. تجنب الكحول

يرتبط فقدان الوزن بتناول السعرات الحرارية. يحتوي الكحول على كمية عالية من السعرات الحرارية وهو غير مفيد لصحتك أيضا.

يمكن أن يؤدي استهلاك الكحول في كثير من الأحيان إلى تعطيل رحلة إنقاص الوزن ويضعك في مأزق. يجب تجنب ذلك بشكل صارم عندما تحاول إنقاص الوزن.