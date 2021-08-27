سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان... بعد ضجة واسعة

أصدرت الجهة المانحة شهادة الدكتوراه الفخرية، للفنان المصري، محمد رمضان، قرارا، اليوم الجمعة، بسحبها منه، والتي أثارت ضجة واسعة منذ الإعلان عنها.

وبرر المركز الثقافي الألماني الدولي في لبنان قراره بسبب قضية الطيار الراحل، أشرف أبو اليسر مع محمد رمضان، التي كانت محل اهتمام وسائل الإعلام، وكذلك واقعة التقاط مطرب وممثل صهيوني صورة تذكارية مع الممثل المصري، والتي بسببها طالته اتهامات بالتطبيع مع إسرائيل، وفقا لصحيفة "الشروق" المصرية.

وأكد المركز أنه لم يكن يعلم أبدا عن تلك الواقعتين اللتين يدينهما ويشجبهما، ولهذا قررت سحب شهادات التكريم من محمد رمضان.

كما اعتذر المركز الثقافي الألماني الدولي في لبنان "لشعب مصر حكومة وجيشا عن تكريم المدعو محمد رمضان وإعطائه شهادة الدكتوراة الفخرية".

يشار إلى أن السفارة الألمانية في القاهرة أصدرت بيانا، أمس الخميس، تؤكد فيه أنه "لا علاقة بين الحكومة الألمانية وما يسمي بالمركز الثقافي الألماني في لبنان".

وبينت السفارة لمتابعيها أن هناك جهتان رسميتان تابعتان لها في حال الحصول على أخبار ومعلومات موثقة حول ألمانيا وسياساتها الخارجية ومراكزها الثقافية الرسمية، وهما معهد جوتة والهيئة الألمانية للتبادل العلمي.

وكان رئيس مجلس إدارة المركز الثقافي الألماني الدولي في لبنان، الدكتور محمود الخطيب، نفى حصول محمد رمضان على الدكتوراه الفخرية مقابل أموال.

وصرح الخطيب لصحيفة "الشروق" المصرية: "نحن بكل فخر واعتزاز وشرف عظيم، كرمنا السيد الدكتور محمد رمضان بالدكتوراة الفخرية، بدون دفعه ولا مليم، ولا سنت، بدون دفعه أي شيء".

كما أزال الخطيب اللبس حول ما تردد عن تبعية المركز للسفارة الألمانية في لبنان، إذ أكد قائلا: "قلناها كثيرا وسنقولها للمرة المليار، نعم اسمنا المركز الثقافي الألماني الدولي، ولكن ليس لنا أي علاقة بالسفارة الألمانية، لا بلبنان ولا بالعالم، نحن مركز مستقل له سياسته الخاصة، وليس لنا علاقة بأي مؤسسة حكومية في العالم، ولم نقل ذلك".

وفي وقت سابق، أعلن الممثل المصري، محمد رمضان، عن حصوله على الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي خلال تكريمه في لبنان.

ونشر محمد رمضان على حسابه الرسمي على "فيسبوك" صورا له أثناء تكريمه في المركز الثقافي الألماني في لبنان.

وكتب رمضان: "شكرا معالي وزير الثقافة اللبناني والسيد نقيب الموسيقيين ونقيب الممثلين اللبناني على منحي الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي وشكراً المركز الثقافي الألماني في لبنان على منحي لقب سفير الشباب العربي".

من جانبها علقت نقابة الموسيقيين في لبنان، أمس الخميس، على منح الفنان المصري، محمد رمضان، الدكتوراه الفخرية من المركز الثقافي الألماني في لبنان، على هامش تكريمه هناك.

وأكد رئيس نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان، الفنان فريد بو سعيد، في تصريحات لصحيفة "الوطن" المصرية أن النقابة لم تمنحه الدكتوراه الفخرية، وأنه لا علاقة لها أو لوزارة الثقافة اللبنانية بهذا الموضوع.

>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار الفنانين في مصر