تطبيق "تيك توك" يحذف من منصته هاشتاغ "تحدي صناديق الحليب"

تحدي اجتياز "صناديق الحليب" أو كما أطلق عليه المتابعون اسم "تشالينج ميلك كريت"، هو تحدي الصعود على صناديق الحليب الفارغة المنظمة على شكل هرمي يشبه السلالم، والاستمرار في التوازن لاجتياز السلالم من أول صندوق إلى آخره وحتى الجهة المقابلة والحصول على مبلغ من المال من المتفرجين.
Meanwhile….somewhere in wilmington😭 pic.twitter.com/oNpOq0BVb0— B.Alleyne (@_ockb6) August 22, 2021
وحاول الكثير من المتابعين القيام بهذا التحدي لكن الكثير منهم فشلوا في إنجازه.
Dawg, y’all need to hang the #CrateChallenge up lmao pic.twitter.com/1LlvYXTUuq— Des (@DoItLikeDestiny) August 22, 2021
وأظهرت مقاطع الفيديو فتاة تلبس الكعب العالي، وبطريقة ذكية مع التركيز المتواصل، استطاعت كسب التحدي واجتياز الصناديق.
Shorty raised the stakes pic.twitter.com/z3sVh3Wh7H— Dee Goodz (@dee_goodz) August 23, 2021
وتسابق الكثير من الشباب للقيام بهذا التحدي عبر مختلف الولايات في أمريكا، وحقق مشاهدات عالية على مواقع التواصل الاجتماعي.
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