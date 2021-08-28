تطبيق "تيك توك" يحذف من منصته هاشتاغ "تحدي صناديق الحليب"

انتشرت مقاطع فيديو لتحدّي اجتياز "صناديق الحليب" عبر مواقع التواصل الاجتماعي الأمريكية بشكل كبير، واكتسب هذا التحدي شعبية رهيبة بين المتابعين.

تحدي اجتياز "صناديق الحليب" أو كما أطلق عليه المتابعون اسم "تشالينج ميلك كريت"، هو تحدي الصعود على صناديق الحليب الفارغة المنظمة على شكل هرمي يشبه السلالم، والاستمرار في التوازن لاجتياز السلالم من أول صندوق إلى آخره وحتى الجهة المقابلة والحصول على مبلغ من المال من المتفرجين.

وحاول الكثير من المتابعين القيام بهذا التحدي لكن الكثير منهم فشلوا في إنجازه.

وأظهرت مقاطع الفيديو فتاة تلبس الكعب العالي، وبطريقة ذكية مع التركيز المتواصل، استطاعت كسب التحدي واجتياز الصناديق.

Shorty raised the stakes pic.twitter.com/z3sVh3Wh7H — Dee Goodz (@dee_goodz) August 23, 2021

وتسابق الكثير من الشباب للقيام بهذا التحدي عبر مختلف الولايات في أمريكا، وحقق مشاهدات عالية على مواقع التواصل الاجتماعي.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @h4gwalla

وقد حذّر كذلك أطباء العظام المتابعين من القيام بهذا التحدّي حتى لو كان من باب الضحك أو المزاح، لأن عواقبه تعود على الجسم بالضرر.