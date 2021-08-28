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    نضال الشافعي يتعرض لانتكاسة صحية بعد جراحة القولون... "حالته غير مستقرة"

    © AP Photo / Ibrahim el-Shazly
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    تعرض الفنان المصري نضال الشافعي، لانتكاسة في حالته الصحية، بعد خضوعه لجراحة في القولون إثر انفعاله الشديد أثناء تصويره أحدث أعماله السينمائية.

    وذكرت زوجة الشافعي في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع" المصرية، أمس الجمعة، أن حرارة زوجها ارتفعت جراء إصابته بصديد في الجرح الناتج عن القولون، وأنه ما زال موجودا في غرفة الرعاية المركزة.

    سيارة إسعاف صورة أرشيفية
    © AFP 2021 / STRINGER
    أول ظهور للممثل نضال الشافعي من داخل المستشفى بعد انفجار القولون
    وطلبت زوجة نضال الشافعي من محبيه الدعاء له بالشفاء العاجل، مؤكدة أن حالته أصبحت غير مستقرة بعد أن كانت إيجابية.

    وكان نضال الشافعي قد نشر رسالة بصوته من داخل المستشفى تحمل آخر تطورات حالته الصحية بعد إجرائه جراحة عاجلة.

    وأكد الشافعي في الرسالة الصوتية التي نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، أنه بخير وتجاوز الوضع الحرج، وأنه سيغادر المستشفى إلى منزله، وشكر كل من دعا له بالشفاء، ولكل من سعى لمساندته قلبا وفعلا.

    في المقابل، لام نضال الشافعي في رسالته بعض الذين تجاهلوه خلال وعكته الصحية، فقال إنه أيقن بعد الأزمة الصحية الصعبة التي تعرض لها حقيقة المقولة التي تؤكد أن "الشدة تظهر معدن الرجال".

    وكان نضال الشافعي قد أوضح في وقت سابق أن قولونه لم ينفجر كما تردد، وإنما ما حدث له هو انفجار أحد زوائد القولون، وهو ما تسبب في حدوث ثقب فيه وخروج سوائله.

    وتابع أنه تم إنقاذ الموقف قبل حدوث تسمم دموي، وجرى قص الجزء المصاب من القولون، وسيتم إعادة توصيله بعد فترة.

    وأكد أن لو كان قولونه  انفجر لكان مات.

    ونقل نضال الشافعي إلى المستشفى، الأحد الماضي، وخضع لجراحة عاجلة استغرقت 4 ساعات، بعد انفعاله الشديد نتيجة عدم تنفيذ منتج أحدث أفلامه السينمائية "ميني بار" وعوده له.

    ونشر رئيس المركز الكاثوليكي للسينما المصرية، الأب بطرس دانيال، أمس الاثنين، أول صور لنضال الشافعي من داخل المستشفى أثناء زيارته له للاطمئنان على حالته الصحية.

    ويشارك نضال الشافعي حاليا في تصوير فيلم "ميني بار"، من بطولة صلاح عبد الله ومنة فضالي وراندا البحيري، وغيرهم.

    وكان آخر أفلام نضال الشافعي "زنزانة 7"، الذي عرض العام الماضي 2020، وهو من تأليف حسام موسى ومن إخراج إبرام نشأت، ويشارك في بطولته أحمد زاهر وميا نصري ومنة فضالي وأحمد التهامي وعبير صبري وإيهاب فهمي.

    وحقق نضال الشافعي شهرة واسعة من مشاركته في بطولة العديد من الأفلام والمسلسلات الناجحة، منها "إبراهيم الأبيض" و"الديلر" و"الجزيرة" مع الفنان أحمد السقا، ومسلسلات "دلع بنات" و"الاختيار 2" و"فرقة ناجي عطالله" أمام الفنان عادل إمام، و"فيرتيغو" مع الفنانة التونسية هند صبري.

    من ناحية أخرى، يذيع برنامج "واحد من الناس" المذاع على فضائية "الحياة" المصرية، اليوم السبت، لقاءا مع نضال الشافعي سجل معه قبل وعكته الصحية، والذي يتحدث فيه عن دوره في الجوء الثاني من مسلسل "الاختيار"، الذي عرض في شهر رمضان 2021، ومن بطولة كريم عبد العزيز.

    انظر أيضا:

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