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    الممثل المصري محمد رمضان

    عمرو أديب للفنان محمد رمضان بعد سحب الدكتوراه الفخرية منه: كله كذب في كذب وفشل في فشل

    © AFP 2021 / KHALED DESOUKI
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    علق الإعلامي المصري عمرو أديب، على سحب الدكتوراه الفخرية من مواطنه الفنان محمد رمضان، وذلك من قبل أحد المراكز في لبنان.

    وغرد أديب عبر حسابه في موقع "تويتر" مؤكدا أن محمد رمضان لن يكسب أو يربح، وسيظل ذنب الطيار الراحل، أشرف أبو اليسر، في رقبته طوال حياته.

    الفنان المصري محمد رمضان
    © AFP 2021 / PIUS UTOMI EKPEI
    سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان... بعد ضجة واسعة
    وكان المركز الثقافي الألماني الدولي في لبنان، قد أعلن، أمس الجمعة، سحبه الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان، بعد أن علم بقضية محمد رمضان مع الطيار أشرف أبو اليسر، ومطالبة الأخير له بتعويض مالي تعويضا عن إيقافه رسميا عن الخدمة، بعد سماحه للفنان بالتواجد داخل كابينة طائرته والتقاط صورة معه.

    وتابع عمرو أديب في تغريدته أن الله لن يترك محمد رمضان، وأنه لم يحقق طوال عام كامل أي نجاحات فنية، سواء مسلسله "موسى" الذي عرض في رمضان 2021، أو أي أغنية مصورة قدمها.

    وأردف عمرو أديب: "كله فشل في فشل وكذب في كذب، وأي كذبة تتحول لفضيحة كبيرة في ساعات قليلة جدا، سبحان الذي لا يغفل ولا ينام".

    وكان المركز الثقافي الألماني الدولي في لبنان قد برر قراره سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان بسبب قضية الطيار الراحل أشرف أبو اليسر مع محمد رمضان، التي كانت محل اهتمام وسائل الإعلام، وكذلك واقعة التقاط مطرب وممثل صهيوني صورة تذكارية مع الممثل المصري، التي بسببها طالته اتهامات بالتطبيع مع إسرائيل.

    وأكد المركز أنه لم يكن يعلم أبدا عن تلك الواقعتين اللتين يدينهما ويشجبهما، ولهذا قرر سحب شهاداة التكريم من محمد رمضان.

    كما اعتذر المركز الثقافي الألماني الدولي في لبنان "لشعب مصر حكومة وجيشا عن تكريم المدعو محمد رمضان وإعطائه شهادة الدكتوراه الفخرية".

    وفي وقت سابق، أعلن محمد رمضان عن حصوله على الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي خلال تكريمه في لبنان.

    ونشر محمد رمضان على حسابه الرسمي في "فيسبوك" صورا له أثناء تكريمه في المركز الثقافي الألماني في لبنان.

    وكتب رمضان: "شكرا معالي وزير الثقافة اللبناني والسيد نقيب الموسيقيين ونقيب الممثلين اللبناني على منحي الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي وشكراً المركز الثقافي الألماني في لبنان على منحي لقب سفير الشباب العربي".

    يشار إلى أن محكمة جنح الشيخ زايد أصدرت قرارا الشهر الجاري بتغريم عمرو أديب مبلغ 10 آلاف جنيه، كما رفضت الدعوى المدنية المقابلة، و50 جنيه أتعاب محاماة في قضية سبه وقذفه للفنان محمد رمضان.

    وكان محمد رمضان قد اتهم عمرو أديب في دعواه القضائية بسبه وقذفه إثر هجوم الأخير عليه في حلقة سابقة من برنامجه التلفزيوني "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، التي انتقده فيها بسبب فيديو "النقود" الشهير الذي نشره الممثل بعد الحكم عليه في قضية الطيار الراحل أشرف أبو اليسر.

    وطالب محامي محمد رمضان بمبلغ 100 ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

    وذكرت صحيفة "الدعوى القضائية" أن "المعلن إليه الأول الإعلامي عمرو أديب، استغل وظيفته كإعلامي وخالف ميثاق العمل، فأراد أن يحقق لنفسه سبقا صحفيا إعلاميا وشهرة زائفة، وقام بتوجيه عبارات وألفاظ وسب وقذف وتشهير وتهديد للطالب، وبث ذلك من خلال منصته الإعلامية".

    يشار إلى أن عمرو أديب أعلن هو الآخر عن قيامه برفع دعوى قضائية ضد محمد رمضان، بسبب رده عليه عقب انتقاده له بسبب فيديو "الأموال" الملقاة في حمام السباحة.

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    "الثقافي الألماني" في لبنان يكشف حقيقة حصول محمد رمضان على الدكتوراة مقابل المال
    سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان... بعد ضجة واسعة
    الكلمات الدلالية:
    محمد رمضان
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