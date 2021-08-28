ضاحي خلفان: هذه هي أهمية الكمامة للمتزوج امرأة ثانية سرا

حث ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، اليوم السبت، المواطنين على ارتداء الكمامة بأسلوب يتسم بالدعابة.

جاء هذا في تغريدة نشرها بحسابه على "تويتر"، تحت عنوان "أهمية ارتداء الكمامة".

*أهمية ارتداء الكمامة*



إخواني الأعزاء،

بالأمس وبينما كان أحد الأصدقاء يتمشى في أحد الأسواق التجارية مع زوجته الثانية (بالسر)،



إذ به يتفاجأ بزوجته الأولى تمر عن قرب من أمامه.

لولا لطف الله ثم الكمامة التي كان يرتديها لكان ذلك الصديق في خبر كان.

لا تتهاونوا في لبس الكمامات — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 28, 2021

​وقال المسؤول الأمني الإماراتي: "بالأمس وبينما كان أحد الأصدقاء يتمشى في أحد الأسواق التجارية مع زوجته الثانية (بالسر)، إذ به يتفاجأ بزوجته الأولى تمر عن قرب من أمامه."

وأضاف: "لولا لطف الله ثم الكمامة التي كان يرتديها لكان ذلك الصديق في خبر كان. لا تتهاونوا في لبس الكمامات".