دراسة: تناول 3 أكواب من القهوة يوميا يحميك من أمراض القلب

كشفت دراسة حديثة أن تناول ما يصل إلى 3 أكواب من القهوة بشكل يومي قد يحمي من أمراض القلب المسببة للوفاة.

وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فإن هذه الدراسة تم عرضها، يوم الجمعة، خلال الاجتماع السنوي للجمعية الأوروبية لأمراض القلب.

وفحصت الدراسة سلوك شرب القهوة لنحو 468 ألف شخص شاركوا في دراسة البنك الحيوي في بريطانيا، والتي تشتمل على معلومات وراثية وصحية متعمقة.

وأظهر تحليل يتعلق بأمراض القلب، أن شرب فنجان واحد أو أكثر من القهوة العادية التي تحتوي على الكافيين بشكل يومي ارتبط بتراجع مخاطر الإصابة بفشل القلب على المدى الطويل.

وبالمقارنة مع الأشخاص الذين لم يشربوا القهوة، وجد تحليل أن خطر الإصابة بفشل القلب مع مرور الوقت انخفض بنسبة تتراوح بين 5% و12% لكل فنجان قهوة يتم تناوله في اليوم.

وعندما يتناول الشخص فنجانين أو أكثر من القهوة السوداء يوميا، ينخفض خطر الإصابة بنحو 30%.

وكانت دراسات سابقة توصلت إلى أن شرب كميات معتدلة من القهوة يمكن أن يقي الأشخاص البالغين من داء السكري من النوع 2، ومرض باركنسون، وأمراض الكبد، وسرطان البروستاتا، والزهايمر.