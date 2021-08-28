إصابة 5 أشخاص بإطلاق نار أمام محطة وقود في لبنان... فيديو

أصيب 5 أشخاص في مواجهة بالأيدي تطورت إلى استخدام الأسلحة النارية، بين عدد من الشباب وأصحاب محطة وقود في بلدة العباسية جنوبي لبنان.

ونقلت صحيفة "النهار"، اليوم السبت، عن أصحاب المحطة، أن مجموعة من الشباب في بلدة العباسية اقتحموا المحطة وأجبروا العمال على فتحها وتعبئة البنزين بالقوة.

كما اتهم أصحاب المحطة الشباب بالاعتداء على العاملين فيها وإطلاق الرصاص، الأمر الذي أسفر عن إصابة عامل في المحطة.

اطلاق نار محطة فرج العباسية قرب مدينة صور #بنزين pic.twitter.com/aFQhwjGeIl — تنكة بنزين⛽ (@tanketbenzin) August 28, 2021

​واعتراضًا على إصابة 5 من أبنائهم، جراء إطلاق النار، قطع أهالي العباسية الطريق العام بمكعبات الإسمنت والحجارة وبالسيارات.

من جانبها، أغلقت القوى الأمنية المحطة بالشمع الأحمر بأمر من النيابة العامة، بينما فرضت قوات الجيش طوقا أمنيا حول المحطة ومنعت الاقتراب منها.

اشكال واطلاق نار على محطة محروقات فرج طريق العباسية.

إصابة المدعو حبيب جحا بإطلاق النار وتم نقله إلى المستشفى الايطالي في صور ..

و الان يتم نقل إصابة ثانية pic.twitter.com/z8I7nkCiRN — ⭐️ C A S P E R ⭐️ (@casper_germany) August 28, 2021

​وفي هذا الإطار، طالب رئيس بلدية العباسية، علي عز الدين، قوات الأمن بضبط المتورطين وتقديمهم للعدالة.