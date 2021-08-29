حرب كلامية بين بدرية طلبة وشقيقها بسبب إعلان وفاته

أثار حديث الفنانة المصرية بدرية طلبة عن عقد قران ابنة شقيقها جدلا واسعا، بعدما ادعت وفاته، قبل أن ينفي ذلك بنفسه وينتقد أفعاله ابنته وشقيقته، ويؤكد أنهما "في حكم الأموات" بالنسبة له.

دارت حرب كلامية بين الفنانة المصرية وشقيقها وليد طلبة، بعدما كشف الأخير زيف ادعاء وفاته، مؤكدا وجود خلافات عائلية منعته من حضور كتب كتاب ابنته، بحسب موقع "العين".

ولفت موقع "العين" الإماراتي، إلى أنه بينما حذر وليد طلبة مما وصفه بـ "مفاجآت خطيرة"، فإن شقيقته حذرت هي الأخرى مما وصفته بـ "كشف المستور".

وكانت بداية الأزمة بين الشقيقين عندما نشرت بدرية طلبة صورة مع ابنة شقيقها ووصفتها بـ "ابنة المرحوم"، ثم عدلت المنشور قبل أن تقوم بحذفه نهائيا.

ولفت موقع "العين" إلى أن نص المنشور، الذي حذفته الفنانة بدرية طلبة، كان يتحدث عن كتب كتاب ابنة شقيقها، زاعمة أنه توفي، لأنه لم يحضر الحفل.

ورد وليد طلبة بنفي نبأ الوفاة، وقال: "الفنانة بدرية كانت المفروض أختي والمفروض اللي في النص دي بنتي".

ولفت إلى أن سبب زعمهم وفاته، هو أنه رفض الذهاب إلى حفل كتب كتابها، مضيفا: "كلكم ميتين بالنسبة لي".