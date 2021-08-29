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    فيتامين بي 12

    أربعة أعراض مزعجة لنقص فيتامين "ب 12" تظهر في اليدين والقدمين

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    يعد نقص فيتامين "ب 12" أكثر شيوعا مما يتصوره الكثيرون، حيث تُعزى الأعراض إلى عدد من الأحاسيس الغريبة التي ربما شعرت بها.

    على وجه الخصوص، قد تواجه اليدان أو الساقان أو القدمان أيا من هذه الأعراض الأربعة التي تحذر من أن مستويات الفيتامين الهام منخفضة جدا، حسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

    وتشير المعلومات إلى أن نحو 20 في المائة من الناس يعانون من نقص فيتامين "ب 12".

    رسم بابا نويل على الأظافر
    instagram/ XNailsByMiri
    علامات على الجلد والأظافر لنقص "فيتامين ب 12"

    الأشخاص المعرضون للنقص هم النباتيون على وجه الخصوص، لأن الأطعمة النباتية لا تحتوي بشكل طبيعي على فيتامين "ب 12"؛ وكذلك البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما، نظرا لأن حمض المعدة، وهو جزء أساسي من امتصاص فيتامين "ب 12"، يتناقص مع تقدم العمر؛ إضافة إلى من يعانون من اضطرابات الجهاز الهضمي، مثل مرض الاضطرابات الهضمية (عدم تحمل الغلوتين) ومرض كرون (مرض التهاب الأمعاء المزمن).

    يمكن أن تعرضك بعض الأدوية المخفضة للحموضة والسكري للخطر أيضا. عندما تكون المستويات منخفضة، قد يحدث عدد من الأحاسيس الغريبة وحتى غير المريحة خاصة في اليدين أو الساقين أو القدمين.

    عادة ما تتطور أعراض نقص فيتامين ب 12 تدريجيا ويمكن أن تكون واسعة النطاق.

    قد تشمل هذه الأعراض العامة بما في ذلك التعب والخمول، وكذلك الأعراض الخاصة بالنقص، مثل اصفرار الجلد والتهاب اللسان.

    إذا تُركت أعراض نقص فيتامين "ب 12" دون علاج، فإنها تميل إلى التفاقم وقد تتطور المشاكل التي لا رجعة فيها والتي تشمل الأعصاب والدماغ.

    قد يزداد أيضا خطر التعرض لعدد من المضاعفات الخطيرة، بما في ذلك قصور القلب.

    إذا كنت تعاني من دبابيس وإبر أو خدر أو أحاسيس غريبة أخرى في اليدين أو الساقين أو القدمين، فقد يشير ذلك إلى أن مستوياتك منخفضة بشكل خطير.

    بحسب موقع ميديكال نيوز توداي فإن نقص فيتامين ب 12 قد يسبب الشعور بوخز دبابيس وإبر في اليدين أو القدمين.

    وتابع الموقع الصحي: "يحدث هذا العرض لأن الفيتامين يلعب دورا حاسما في الجهاز العصبي، وغيابه يمكن أن يتسبب في إصابة الناس بمشاكل في التوصيل العصبي أو تلف الأعصاب".

    "في الجهاز العصبي، فيتامين ب 12 يساعد على إنتاج مادة تسمى المايلين وهو طبقة واقية تحمي الأعصاب وتساعدها على نقل الأحاسيس. قد لا ينتج الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين ب 12 ما يكفي من المايلين لتغطية أعصابهم. بدون هذا الطلاء، يمكن أن تتلف الأعصاب"، بحسب الموقع.

    تقول الدكتورة سارة بيكر، طبيبة الباطنة "فيتامين ب 12 ضروري لمساعدة الخلايا العصبية على العمل...عندما تكون مستوياته منخفضة للغاية، لا تستطيع الخلايا العصبية أن تعمل بشكل فعال، مما يؤدي إلى أعراض مثل التنميل أو الوخز في اليدين والقدمين الذي يمكن أن يصبح دائما إذا ترك دون علاج".

    يمكن أن يؤثر تلف الأعصاب الناتج عن نقص كمية الفيتامين أيضا على توازن الفرد وقدرته على المشي.

    >> هل تريد المزيد من التفاصيل ؟ اقرأ ايضا أخطر أعراض نقص فيتامين ب 12

    إنفوجراف...10 علامات خطيرة لنقص فيتامين بي 12 في جسم الإنسان
    © Sputnik
    10 علامات خطيرة لنقص فيتامين "بي 12" في جسم الإنسان

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    علامات على الجلد والأظافر لنقص "فيتامين ب 12"
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    علامات على قدميك ولسانك تشير إلى انخفاض مستويات فيتامين ب 12
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