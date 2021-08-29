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    كل ما تريد معرفته عن الدهون الحشوية وكيفية تقليلها... خطيرة للغاية

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    على عكس الدهون تحت الجلد التي يمكن سحقها مباشرة، توجد الدهون الحشوية في أعماق جسمك، حول أعضائك الحيوية، وتشكل خطرا كبيرا على صحتك.

    ما هي الدهون الحشوية؟

    من منا لا يريد بطنا مسطحًا ومتناسقا تمامًا؟ لنفترض أنك قادر على الحصول على ذلك. لكن هل تعلم أن هذا لا يعني بالضرورة أنه ليس لديك دهون في بطنك؟

    السمنة
    © Photo / Pixabay//jarmoluk
    مخاطر الدهون الحشوية على الأعضاء الداخلية للجسم

     على عكس النوع الذي يمكن أن تشعر به، هناك نوع مخفي وخطير يحيط بأعضائك، بحسب موقع only my health.

    تسمى الدهون الموجودة حول بطنك، والتي يمكن سحقها، بالدهون تحت الجلد. تحت هذه الدهون توجد عضلات البطن التي يمكننا تقويتها بالتمرينات، وتحتها توجد الدهون الحشوية التي تغلف أعضاءنا الحيوية مثل الأمعاء والكبد والبنكرياس.

    كيف تقيس الدهون الحشوية؟

    نظرا لوجودها في أعماق جسمك، فمن الصعب بحال قياس الدهون الحشوية دون إجراء مسح ضوئي.

    ومع ذلك، هناك بعض الطرق لذلك، مثل قياس خصرك، وبالتالي فإن حجم الخصر الذي يزيد عن 35 بوصة للنساء و40 بوصة للرجال، قد يعني تخزين الدهون الحشوية في البطن.

    لكن، قد يكون هذا مضللا لأن حجم الخصر يختلف حسب حجم الجسم والعِرق ولا يوجد مقاس واحد يناسب الجميع.

    يمكنك أيضا الحصول على فكرة عن هذه الدهون المخفية عن طريق حساب مؤشر كتلة الجسم ((body mass index).

    إذا كان مؤشر كتلة الجسم 25 أو أكثر، فهذا يعني أنك تعاني من زيادة الوزن، وإن كان أكثر من 30 يعني ذلك أنك بدين. قد يعني هذا وجود كمية كبيرة من الدهون الحشوية في بطنك.

     لكن هذه مجرد افتراضات ولا يمكن تحديد كمية الدهون الحشوية إلا من خلال عمليات المسح، مثل التصوير المقطعي المحوسب (CT) أو التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI).

    ما هي مخاطر الدهون الحشوية؟

    يمكن للدهون الحشوية الموجودة بالقرب من أعضائنا الحيوية أن تزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض. ويمكن أن يجعلك ذلك عرضة للإصابة بأمراض القلب ومرض الزهايمر والسكري والسكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول. وبالتالي، فمن الضروري التخلص من هذه الدهون.

    كيف يمكن التخلص من الدهون الحشوية؟

    التمرين: يمكن أن تساعدك ممارسة التمارين الرياضية بانتظام واتباع نمط حياة نشط على التخلص من الدهون الحشوية.

    يجب أن يكون هناك مزيج من تمارين القلب وتمارين القوة. يمكنك المشي السريع، و ركوب الدراجة، والركض، ورفع الأثقال، وممارسة اليوغا.

    التغذية: الغذاء هو المفتاح لفقدان الدهون. أظهرت الدراسات أن الكالسيوم وفيتامين "د" يعملان جيدا ضد الدهون الحشوية.

     لذلك قم بتضمين منتجات الألبان والخضروات ذات الأوراق الخضراء والأسماك في نظامك الغذائي.

    التوتر: يُعتقد أن هذا عامل رئيسي وراء تراكم الدهون الحشوية.

    أثناء التوتر، يفرز جسمك هرمون الكورتيزول الذي يشير إلى جسمك لتخزين الدهون الحشوية.

    ومن ثم فمن المهم إدارة التوتر للتقليل هذه الدهون المخفية. يمكنك ممارسة التأمل أو ممارسة اليوغا أو ممارسة تمارين التنفس للتحكم في التوتر.

    > هل تريد المزيد من التفاصيل؟ اقرأ أيضا الدهون الحشوية: خطوة واحدة بسيطة يمكن أن تقضي على دهون البطن الضارة

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