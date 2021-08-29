القضاء المصري يصدر حكما ضد محمد رمضان ويلزمه بدفع 12 مليون جنيه

أصدر القضاء المصري، اليوم الأحد، حكمًا ضد الفنان محمد رمضان، وألزمته بدفع 12 مليون جنيه.

وقضت محكمة شمال الجيزة الابتدائية بفسخ العقد بين محمد رمضان وشركة "العدل غروب"، التي تعاقد معها لأداء دوره في فيلم "بطل عادي"، وتغريمه 500 ألف جنيه، وذلك حسب صحيفة "الوطن " المصرية.

وألزمت المحكمة، محمد رمضان أيضا بدفع 12 مليون جنيه إلى شركة "العدل غروب" بحسب التعويض المنصوص عليه بعقد الاتفاق، إضافة إلى المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وذكرت المحكمة، في حيثيات حكمها، أنه ثبت لديها إخلال رمضان بالوفاء بالتزاماته التعاقدية المتمثلة في الامتناع عن أداء الدور الموكل إليه بموجب عقد الاتفاق دون مبرر قانوني.

وكان الفنان المصري، محمد رمضان، زار النصب التذكاري لشهداء مرفأ بيروت، يوم الجمعة الماضي. ونشر عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، مقطع فيديو يظهر فيه مرتديا الزي الخاص بالدفاع المدني اللبناني، وهو يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء مرفأ بيروت من الدفاع المدني اللبناني، مرفقا بأغنية "فدائي" للفنان المصري الراحل، عبدالحليم حافظ.

جاء ذلك بعد يوم من إثارة الجدل حول حصوله على الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي خلال تكريمه في لبنان، ونشر على حسابه الرسمي في "فيسبوك" صورا له أثناء تكريمه بالمركز الثقافي الألماني في لبنان.

إلا أن الجهة المانحة شهادة الدكتوراه الفخرية، أصدرت قرارا، يوم الجمعة الماضي، بسحبها منه. وبرر المركز الثقافي الألماني الدولي في لبنان قراره بسبب قضية الطيار الراحل، أشرف أبو اليسر، مع محمد رمضان، التي كانت محل اهتمام وسائل الإعلام، وكذلك واقعة التقاط مطرب وممثل صهيوني صورة تذكارية مع الممثل المصري، والتي بسببها طالته اتهامات بالتطبيع مع إسرائيل.

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